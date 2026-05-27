الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

إسرائيل تريد صور والنبطية.. الانسحاب مقابل السلاح! (المدن)

2026-05-27 | 01:10
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
إسرائيل تريد صور والنبطية.. الانسحاب مقابل السلاح! (المدن)
إسرائيل تريد صور والنبطية.. الانسحاب مقابل السلاح! (المدن)

أفادت صحيفة المدن، بأنه "على الرغم من أن إسرائيل ترفض بشكل كامل ربط جبهة لبنان بجبهة إيران كما ترفض وقف إطلاق النار ضد حزب الله، وتسعى إلى توسيع العملية العسكرية الجوية والبرية، إلا أنها تعمل على توسيع العمليات البرية لتوسيع نطاق احتلالها وسيطرتها في محاولة لإفراغ وإسقاط مدن رئيسية في الجنوب مثل صور والنبطية. ويأتي ذلك في ظل رفض أميركي لاستهداف بيروت أو الضاحية، إذ حتى مساء الثلاثاء كانت الضمانات الأميركية بتحييد بيروت والضاحية الجنوبية قائمة، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سعى بكل قوته للحصول على ضوء أخضر أميركي لاستهداف الضاحية وبيروت، بهدف الضغط على حزب الله وبيئته والضغط على الدولة اللبنانية".

وأضافت الصحيفة: "تصعيد إسرائيل لعملياتها العسكرية تزامن مع توجه الوفد العسكري اللبناني إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في جلسات التفاوض التي ستعقد يوم الجمعة المقبل، وفيما واصلت الدولة اللبنانية مساعيها واتصالاتها لخفض التصعيد ولتجنيب استهداف الضاحية وبيروت، مع تأكيدات بأن لبنان سيصر في جلسات التفاوض على تحصيل وقف النار. ولا يمتلك لبنان تصوراً واضحاً حول ما يمكن تحقيقه من هذه المفاوضات، بينما ترفض إسرائيل مطلقاً ربط جبهة لبنان بجبهة إيران، وهي تريد من الجيش اللبناني أن يوافق على تشكيل غرفة عمليات مشتركة يتم من خلالها التنسيق لسحب سلاح الحزب. أما في حال رفض الجيش ذلك، فهي ستواصل تصعيدها في لبنان وقد بدأت باستدعاء قوات الاحتياط وإدخال المزيد من القوات إلى جنوب لبنان تمهيداً لتوسيع العملية البرية، وسط تسريبات تشير الى سعي إسرائيل للتقدم نحو بلدات شمال الخط الأصفر وسط تكثيف الضغط الناري على مدينة النبطية وإخلائها من سكانها بالكامل". 

وتابعت: "حتى مساء الثلاثاء لم تكن الدولة اللبنانية قد تبلغت بأي تغيير في الموقف الأميركي. وفيما كان نتنياهو يسعى إلى تحديد موعد لاتصال مع ترامب كي يبحث معه في توسيع العملية في لبنان، تشير جهات ديبلوماسية إلى أن إسرائيل اتخذت قراراً بتوسيع الخط الأصفر وتجاوز منطقة شمال الليطاني، وهي تفكر بتعميق عمليتها البرية لتصل إلى عمق 30 كيلومتراً؛ أي مدينة النبطية أو التلال المحيطة بها".

ووفق المعلومات الدبلوماسية، "هناك تخوف من إقدام إسرائيل على تنفيذ ضربات مفاجئة، لا سيما أن الإسرائيليين يعتبرون أن حزب الله تمكن من تطوير عمل الطائرات المسيرة عبر الألياف الضوئية إلى مدىً يبلغ بين 25 و30 كلم. لذلك ركزت إسرائيل غاراتها على النبطية ومحيطها وعملت على إخلائها، كما بدأت عملية برية للسيطرة على زوطر الغربية، زوطر الشرقية، ومحاولة الوصول إلى يحمر، أرنون وقلعة الشقيف، ذلكَ في إطار التمهيد للسيطرة النارية على مناطق عديدة محيطة بالنبطية، وكي تتمكن من استخدام سلاح المدفعية باتجاه تلك المنطقة. وسط تقديرات بأن هناك محاولات إسرائيلية للتقدم باتجاه كفرتبنيت، شوكين، ميفدون وتلة علي الطاهر، وبذلك ستكون القوات الإسرائيلية قد وصلت إلى النبطية، وعندها ستعتبر أنها فرضت أمراً واقعاً عسكرياً جديداً، وستدعي أنها عملت على إبعاد حزب الله عن حدودها ومنعت قدرته من استهداف المستوطنات الإسرائيلية. وهنا لا يمكن إغفال محاولات التقدم الإسرائيلية باتجاه مدينة صور أو مشارفها، كما تتجدد التساؤلات حول ما يمكن أن يفعله الإسرائيليون في البقاع الغربي".
مقالات ذات صلة
إسرائيل تريد صور والنبطية.. الانسحاب مقابل السلاح! (المدن)

محليات

المدن

جنوب لبنان

اسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الرئيس سلام مهنئاً بعيد الأضحى: يبقى العيد مناسبة للتمسّك بالأمل والثقة بقدرتنا على تحقيق هدفنا ببناء دولة قوية وعادلة للنهوض بلبنان
اتصالات بين بعبدا والجانب الأميركي.. استمرار تحييد بيروت! (الجمهورية)

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
مراسل الجديد: غارة استهدفت جرود الشربين شمالي مدينة الهرمل
06:58
الجيش الاسرائيلي ينذر سكان: كفرحونة وعرمتى ومليخ وجرجوع وحومين الفوقا
06:50
مراسل الجديد: غارتان استهدفتا جرود بوداي غرب مدينة بعلبك
06:29
تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي في أجواء مدينة بعلبك
06:21
حزب الله: استهدفنا تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدو الإسرائيلي عند المجمع الثقافي في بلدة زوطر الشرقيّة بصلية صاروخيّة
05:52
مراسل الجديد: غارة استهدفت بلدة القليلة في قضاء صور
05:35
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026