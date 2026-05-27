إسرائيل تريد صور والنبطية.. الانسحاب مقابل السلاح! (المدن)

أفادت صحيفة المدن، بأنه "على الرغم من أن ترفض بشكل كامل ربط جبهة بجبهة كما ترفض وقف إطلاق النار ضد ، وتسعى إلى توسيع العملية العسكرية الجوية والبرية، إلا أنها تعمل على توسيع العمليات البرية لتوسيع نطاق احتلالها وسيطرتها في محاولة لإفراغ وإسقاط مدن رئيسية في الجنوب مثل صور والنبطية. ويأتي ذلك في ظل رفض أميركي لاستهداف أو الضاحية، إذ حتى مساء الثلاثاء كانت الضمانات الأميركية بتحييد بيروت والضاحية الجنوبية قائمة، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سعى بكل قوته للحصول على ضوء أخضر أميركي لاستهداف الضاحية وبيروت، بهدف الضغط على حزب وبيئته والضغط على الدولة اللبنانية".

وأضافت الصحيفة: "تصعيد لعملياتها العسكرية تزامن مع توجه الوفد العسكري اللبناني إلى الأميركية للمشاركة في جلسات التفاوض التي ستعقد يوم الجمعة المقبل، وفيما واصلت الدولة مساعيها واتصالاتها لخفض التصعيد ولتجنيب استهداف الضاحية وبيروت، مع تأكيدات بأن سيصر في جلسات التفاوض على تحصيل وقف النار. ولا يمتلك لبنان تصوراً واضحاً حول ما يمكن تحقيقه من هذه المفاوضات، بينما ترفض إسرائيل مطلقاً ربط جبهة لبنان بجبهة ، وهي تريد من أن يوافق على تشكيل غرفة عمليات مشتركة يتم من خلالها التنسيق لسحب سلاح الحزب. أما في حال رفض الجيش ذلك، فهي ستواصل تصعيدها في لبنان وقد بدأت باستدعاء قوات الاحتياط وإدخال المزيد من إلى جنوب لبنان تمهيداً لتوسيع العملية البرية، وسط تسريبات تشير الى سعي إسرائيل للتقدم نحو بلدات شمال الخط الأصفر وسط تكثيف الضغط الناري على مدينة النبطية وإخلائها من سكانها بالكامل".



وتابعت: "حتى مساء الثلاثاء لم تكن الدولة اللبنانية قد تبلغت بأي تغيير في الموقف الأميركي. وفيما كان نتنياهو يسعى إلى تحديد موعد لاتصال مع ترامب كي يبحث معه في توسيع العملية في لبنان، تشير جهات ديبلوماسية إلى أن إسرائيل اتخذت قراراً بتوسيع الخط الأصفر وتجاوز منطقة شمال الليطاني، وهي تفكر بتعميق عمليتها البرية لتصل إلى عمق 30 كيلومتراً؛ أي مدينة النبطية أو التلال المحيطة بها".



ووفق المعلومات الدبلوماسية، "هناك تخوف من إقدام إسرائيل على تنفيذ ضربات مفاجئة، لا سيما أن الإسرائيليين يعتبرون أن تمكن من تطوير عمل الطائرات المسيرة عبر الألياف الضوئية إلى مدىً يبلغ بين 25 و30 كلم. لذلك ركزت إسرائيل غاراتها على النبطية ومحيطها وعملت على إخلائها، كما بدأت عملية برية للسيطرة على زوطر ، زوطر الشرقية، ومحاولة الوصول إلى يحمر، أرنون وقلعة الشقيف، ذلكَ في إطار التمهيد للسيطرة النارية على مناطق عديدة محيطة بالنبطية، وكي تتمكن من استخدام سلاح المدفعية باتجاه تلك المنطقة. وسط تقديرات بأن هناك محاولات إسرائيلية للتقدم باتجاه كفرتبنيت، شوكين، ميفدون وتلة علي الطاهر، وبذلك ستكون القوات قد وصلت إلى النبطية، وعندها ستعتبر أنها فرضت أمراً واقعاً عسكرياً جديداً، وستدعي أنها عملت على إبعاد حزب عن حدودها ومنعت قدرته من استهداف المستوطنات الإسرائيلية. وهنا لا يمكن إغفال محاولات التقدم الإسرائيلية باتجاه مدينة صور أو مشارفها، كما تتجدد التساؤلات حول ما يمكن أن يفعله الإسرائيليون في البقاع ".