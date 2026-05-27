الإجتماع الأمني الأول.. ماذا أبلغ قائد الجيش الوفد اللبناني؟

2026-05-27 | 13:32
الاجتماع الامني اللبناني الاسرائيلي في واشنطن، والتقدم الاسرائيلي باتجاه النبطية وصور هما عنوانا المشهد السياسي والامني لهذا اليوم.

في الميدان تتحدث مصادر امنية للجديد عن وضع دقيق في الجنوب، بعدما وصل القصف الاسرائيلي الى النبطية ومحيط صور مع بعض التوغلات وصولا الى علي الطاهر وسط معلومات عن عدم دخول الاسرائيلي الى منشأة علي الطاهر بعد. ووفق المصادر الامنية اللبنانية فان المخطط الاسرائيلي يبدو مستمرا حتى الدخول الى كل منشآت الحزب وصولا الى منطقة الجبور بين كفرحونة وجزين والدخول الى مصانع المسيرات في البقاع . وتتحدث المصادر عن  ان اسرائيل لن تتوقف ميدانيا قبل ان تعمل بنفسها على تفكيك هذه المنشآت. 
اما بالنسبة للوفد العسكري الذي يتحضر للاجتماع الامني الاول من نوعه في واشنطن يوم الجمعة، فتتحدث معلومات الجديد عن ان قائد الجيش العماد رودولف هيكل اعطى تعليماته الى الوفد بالتمسك بالثوابت.
اولا اولوية المؤسسة تحت الاعتداءات الاسرائيلية تبقى للسلم الاهلي والاستقرار الداخلي .
ثانيا ، لدى لجيش اللبناني خطة لحصر السلاح لا تزال قائمة مع بعض التعديلات ولكن الجيش لا يمكن ان يقوم بها تحت النار الاسرائيلية وبالتالي فإن التنفيذ بعد وقف اطلاق النار.
ثالثا ، اولوية تثبيت وقف اطلاق النار في كل لبنان.
رابعا ضرورة دعم الجيش بعتاد لان ما لديه لا يكفي للمهمات الحساسة كتفكيك متفجرات او منشآت والدليل على ذلك سقوط شهداء من الجيش اللبناني اثناء عملهم على تفكيك المنشآت جنوب الليطاني. 
واذا ووجه الوفد باصرار اميركي اسرائيلي على ان يقوم الجيش بحصر السلاح بالقوة، فان الوفد العسكري اللبناني مكلف بالرد عليه بان اسرئيل بكل تقدمها التكنولوجي لم تنه بعد  سلاح الحزب فكيف بالجيش اللبناني ان ينهيه خلال اشهر، وبالتالي فإن هذه الدعوة هي دعوة لاستنزاف المؤسسة والبلد.
 
وزير الداخلية أحمد الحجار يتفقد مخيم الحجاج اللبنانيين في منى (صورة)
وزير الداخلية أحمد الحجار يتفقد مخيم الحجاج اللبنانيين في منى (صورة)

تفقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، خلال تواجده في مكة المكرمة، مخيّم الحجاج اللبنانيين في مِنى، بحضور رئيس هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي وأعضاء الهيئة.

مشاهدة المونديال مجاناً عبر تلفزيون لبنان؟ إليكم حقيقة الخبر
مشاهدة المونديال مجاناً عبر تلفزيون لبنان؟ إليكم حقيقة الخبر


تتداول بعض المواقع الالكترونية ومجموعات التواصل الاجتماعي خبرا يفيد بأن مباريات كأس العالم في كرة القدم ٢٠٢٦ ستنقل عبر شاشة" تلفزيون لبنان".

