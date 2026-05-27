الإجتماع الأمني الأول.. ماذا أبلغ قائد الجيش الوفد اللبناني؟

في الميدان تتحدث مصادر امنية للجديد عن وضع دقيق في الجنوب، بعدما وصل القصف الاسرائيلي الى النبطية ومحيط صور مع بعض التوغلات وصولا الى علي الطاهر وسط معلومات عن عدم دخول الاسرائيلي الى منشأة علي الطاهر بعد. ووفق المصادر الامنية فان المخطط الاسرائيلي يبدو مستمرا حتى الدخول الى كل منشآت الحزب وصولا الى منطقة الجبور بين كفرحونة وجزين والدخول الى مصانع المسيرات في . وتتحدث المصادر عن ان اسرائيل لن تتوقف ميدانيا قبل ان تعمل بنفسها على تفكيك هذه المنشآت.اما بالنسبة للوفد العسكري الذي يتحضر للاجتماع الامني الاول من نوعه في يوم الجمعة، فتتحدث معلومات الجديد عن ان العماد رودولف هيكل اعطى تعليماته الى الوفد بالتمسك بالثوابت.اولا اولوية المؤسسة تحت الاعتداءات الاسرائيلية تبقى للسلم والاستقرار الداخلي .ثانيا ، لدى لجيش اللبناني خطة لحصر السلاح لا تزال قائمة مع بعض التعديلات ولكن الجيش لا يمكن ان يقوم بها تحت النار الاسرائيلية وبالتالي فإن التنفيذ بعد وقف اطلاق النار.ثالثا ، اولوية تثبيت وقف اطلاق النار في كل .رابعا ضرورة دعم الجيش بعتاد لان ما لديه لا يكفي للمهمات الحساسة كتفكيك متفجرات او منشآت والدليل على ذلك سقوط من اثناء عملهم على تفكيك المنشآت جنوب الليطاني.واذا ووجه الوفد باصرار اميركي اسرائيلي على ان يقوم الجيش بحصر السلاح بالقوة، فان الوفد العسكري اللبناني مكلف بالرد عليه بان اسرئيل بكل تقدمها التكنولوجي لم تنه بعد سلاح الحزب فكيف بالجيش اللبناني ان ينهيه خلال اشهر، وبالتالي فإن هذه الدعوة هي دعوة لاستنزاف المؤسسة والبلد.