الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

المسار الأمنيّ لا يعنيني.. بري: لا نحمل ما نفاوض به!

2026-05-29 | 00:14
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
المسار الأمنيّ لا يعنيني.. بري: لا نحمل ما نفاوض به!
المسار الأمنيّ لا يعنيني.. بري: لا نحمل ما نفاوض به!

كتب موقع "أساس ميديا":

عشيّة الاجتماع الأوّل لفريق المسار الأمنيّ المنبثق من الجولة الرابعة للمفاوضات المباشرة اللبنانيّة ـ الإسرائيليّة، الذي سيُعقد اليوم الجمعة، لا يتزحزح الرئيس نبيه برّي عن تأكيد رفضه لكلا المفاوضات المباشرة والمسار الأمنيّ. بكثير من اللامبالاة لا يتردّد في القول إنّه غير مهتمّ بهما: "لا أعرف ماذا سيحدث هناك ولا أريد أن أعرف".

وأضاف الموقع: إذا سُئل برّي ماذا يتوقّع من جلسة المسار الأمنيّ الجمعة، يجيب أنّه غير معنيّ إلّا بالنازحين ومعالجة مأساتهم. جاء إليه في تلك اللحظة مَن يخبره أنّ إسرائيل أنذرت بين مساء الثلاثاء وبعد ظهر الأربعاء 81 بلدة في قضاء صور لإخلائها فوراً بينما أضحت النبطيّة مدينة منكوبة. أُخطِر أيضاً بطلب إخلاء المخيّمات الفلسطينيّة الخمسة في قضاء صور (الرشيديّة والبرج الشماليّ والبصّ والمعشوق وجلّ البحر) من سكّانها بغية دفعهم إلى الشمال ومضاعفة عبء النزوح بمئة ألف فلسطينيّ على مناطق أصبحت بالكاد قادرة على استيعاب النازحين اللبنانيّين.

يقول: "أعرف أنّ الذين يجلسون إلى الطاولة (في واشنطن الجمعة) 3X3X3  ثلاثة عسكريّين لبنانيّين وثلاثة إسرائيليّين وثلاثة أميركيّين. لا أعرف ولا يعنيني أن أعرف ماذا يحمل الوفد اللبنانيّ معه ولا أريد أن أعرف. أطلب وقفاً لإطلاق النار فقط، ولا شيء آخر لدينا. توصّلنا إلى اتّفاق لوقف إطلاق النار أربع مرّات لم يُحترم في أيّ منها ونحن الآن في هدنة الـ45 يوماً بلا وقف لإطلاق النار، بل راحت الحرب تشتعل أكثر وتدمّر البلدات على مرأى ممّن يفترض أنّه كان هو الضامن. لسوء الحظّ ليس لدينا الآن ضامن".

يضيف برّي: "أنا ضدّ المفاوضات المباشرة. كنت كذلك وسأظلّ لأنّنا نذهب إليها ولا نحمل معنا ما نفاوض به. مَن يجلس إلى طاولة تفاوض يقتضي أن يملك أوراق يطرحها كي يتمكّن من انتزاع مكسب، ومن الجلوس مع عدوّ بحدّ أدنى من التكافؤ والتوازن. بماذا نذهب إلى هناك؟ لا شيء ولا ورقة واحدة حتى".

يقول أيضاً: "ذلك هو السبب الذي حملني دائماً على المطالبة بمفاوضات غير مباشرة. جرّبتها مرّتين مع إسرائيل. الأولى عام 2022 في مفاوضات الترسيم البحريّ. عشرات المرّات أتى الوسيط الأميركيّ إليّ وذهب إلى الإسرائيليّ ينقل الشروط والأفكار إلى أن توصّلنا إلى الترسيم البحريّ. عام 2024 حصل الأمر نفسه. خلال شهرين ونصف شهر كان الوسيط الأميركيّ يأتي إليّ ويذهب إلى إسرائيل ثمّ يعود إلى أن توصّلنا إلى وقف لإطلاق النار".

يضيف: "في المرّتين لم نجلس مع إسرائيل إلى طاولة واحدة. تعطي باكستان اليوم أسطع دليل على أهميّة الوسيط في حلّ النزاعات. ليست أقوى من الأميركيّين ولا أقوى من الإيرانيّين، إلّا أنّها نجحت حتّى الآن في التوسّط بينهما وإدارة مفاوضاتهما على نحو غير مباشر بموافقتهما، وفي تولّي نقل المقترحات والمسوّدات ومشاريع الاتّفاق. للوسيط، أيّ وسيط، مصلحة في إنجاح مهمّته بانتزاع مكاسب من الطرفين وفرض تنازلات عليهما. ذلك ما لا نفعله الآن، بل نذهب إلى مفاوضات مباشرة خالي الوفاض. ماذا نتوقّع إذاً؟".

يكرّر التأكيد أنّ "ما يهمّني في الوقت الحاضر وأتدخّل فيه هو منع أيّ تهوّر أو مشكلة في الداخل. لست مهتمّاً إلّا بذلك"، قبل أن يُسجّل مأخذاً سلبيّاً على تلويح الأمين العامّ لـ "الحزب" بإسقاط حكومة الرئيس نوّاف سلام في الشارع الأحد الفائت: "لست معه ولا أوافق عليه ومن غير الضروريّ أن يقال هذا الكلام. لم يُرِحني ولملمنا الموضوع بسرعة. عقدت قيادتا حركة أمل و"الحزب" اجتماعين في اليومين التاليَين لتصويب هذا الموقف. في حركة "أمل" لا نقول كلاماً كهذا وليست لغتنا ولست حتماً معه".

يصرّ رئيس المجلس على التعويل على موقف إيران وضغوطها لفرض وقف إطلاق النار في الجنوب بالقول إنّه "البند الثاني في كلّ اتّفاق تعقده مع الأميركيّين"، متحدّثاً عن "التزامات قطعتها على نفسها وأكّدتها لنا ومفادها أنّها لن تبرم اتّفاقاً ليس لبنان بنداً رئيساً فيه وإن اضطرّت إلى التخلّي عن الاتّفاق برمّته".
مقالات ذات صلة
المسار الأمنيّ لا يعنيني.. بري: لا نحمل ما نفاوض به!

محليات

لبنان

إسرائيل

المفاوضات

إيران

نبيه بري

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الرئيس نبيه بري: أنا ضدّ المفاوضات المباشرة كنت كذلك وسأظلّ لأنّنا نذهب إليها ولا نحمل معنا ما نفاوض به
مصدر أمني لـ"الجديد": رصد تحرك إسرائيلي في محيط بلدة دبين مترافقا مع قصف مدفعي مكثف باتجاه البلدة وسماع أصوات رشقات رشاشة

اقرأ ايضا في محليات

إلى بن سلمان.. الحجار ينقل تحيات عون وسلام (فيديو)
03:49

إلى بن سلمان.. الحجار ينقل تحيات عون وسلام (فيديو)

شارك وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في اللقاء الذي أقامه ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لكبار ضيوف الحج لهذا العام، في قصر مِنى في مكة المكرمة، حيث نقل إليه تحيات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام.

03:49

إلى بن سلمان.. الحجار ينقل تحيات عون وسلام (فيديو)

شارك وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في اللقاء الذي أقامه ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لكبار ضيوف الحج لهذا العام، في قصر مِنى في مكة المكرمة، حيث نقل إليه تحيات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام.

خلال لقاء مع بن سلمان.. الحجار يشيد بجهود السعودية
03:08

خلال لقاء مع بن سلمان.. الحجار يشيد بجهود السعودية

شارك وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في اللقاء الذي أقامه ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لكبار ضيوف الحج لهذا العام، في قصر مِنى في مكة المكرمة، حيث نقل إليه تحيات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام.

03:08

خلال لقاء مع بن سلمان.. الحجار يشيد بجهود السعودية

شارك وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في اللقاء الذي أقامه ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لكبار ضيوف الحج لهذا العام، في قصر مِنى في مكة المكرمة، حيث نقل إليه تحيات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام.

يحدث الآن

اخترنا لك
إلى بن سلمان.. الحجار ينقل تحيات عون وسلام (فيديو)
03:49
خلال لقاء مع بن سلمان.. الحجار يشيد بجهود السعودية
03:08
مراسل الجديد: شهيدان في الغارة على بلدة طيردبا في قضاء صور ليلًا
03:05
في قصر منى.. ولي العهد السعودي يستقبل المفتي دريان
02:53
الأمير محمد بن سلمان استقبل المغتي الشيخ عبد اللطيف دريان خلال الاستقبال الرسمي للوفود الرسمية المهنئة بعيد الاضحى
02:23
قبيل مفاوضات البنتاغون.. الكشف عن هوية رئيس الوفد الإٍسرائيلي
01:54
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026