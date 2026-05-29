وزير الثقافة: المواقع الأثرية مهددة وقعلة الشقيف مركز المعركة

قال اللبناني غسان لوكالة فرانس برس الجمعة إن عددا من المواقع الأثرية المهمة في معرّضة "لخطر جدي" جراء ، من بينها تلك الواقعة في مدينة صور وقلعة الشقيف العائدة إلى القرون الوسطى.



وأفاد بأن "قذائف سقطت بالقرب من آثار صور المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي".



وأضاف "قلعة شقيف أرنون تعرّضت لقصف مباشر ونعلم أن قذائف عدة سقطت على هذا الحصن" العائد إلى زمن الحملات الصليبية.



وشدّد سلامة على أن "تصاعد حدة هذه المعارك يجعل هذه المواقع في خطر جديّ".



أما منطقة قلعة الشقيف، فوصفها اللبناني في تصريحه للوكالة بأنها مركز المعركة الدائرة من أجل السيطرة على البلدات" القريبة منها في منطقة .



وأضاف الوزير أن "موقع شمع الثمين جدا والذي يضم آثارا لأديان عدة، ويقع على بعد عشرة كيلومترات من صور، تعرّض لقصف عنيف وفقد ثلاثا على الأقل من قببه الأربع".



وأوضح أن فرق وزارته لا تستطيع الوصول إلى معظم المواقع المستهدفة بسبب المعارك.



ودعا سلامة اليونسكو إلى "تعيين مفوض خاص" لتقييم آثار أعمال العنف على المواقع، وأشار إلى أنه سيطلب من "لجنة تحقيق تابعة لليونسكو أن تأتي إلى " لمعاينة الوضع ميدانيا عند حصول هدنة.



وذكّر سلامة بأن لبنان وضع لوحات زرقاء على كل المواقع المدرجة على قائمة اليونسكو، لكنه أضاف "يبدو أن سلاح الجو لا يحترم كثيرا هذه الإشارات".



وشرح الوزير أن "لبنان تمكنّ من وضع 79 موقعا في مختلف مناطقه تحت حماية اليونسكو المعززة"، من بينها صور وقلعة الشقيف منذ الحرب السابقة بين وحزب في 2023-2024.