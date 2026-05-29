عاجل
السعودية تعلن نجاح موسم حج هذا العام
رئيس البرلمان الإيراني: لا نكسب الامتيازات عبر المفاوضات بل نكسبها عبر الصواريخ
رئيس البرلمان الإيراني: لا نثق بالضمانات وتصريحات الطرف المقابل وسلوكه يعد المعيار الوحيد بالنسبة لنا
مراسل الجديد من واشنطن نقلاً عن مصدر في الخارجية الأميركية: خيار الاجتماع في البنتاغون دليل على رغبة واشنطن في إطلاق مسار أمني بين لبنان واسرائيل
2026

محليات

وزير الثقافة: المواقع الأثرية مهددة وقعلة الشقيف مركز المعركة

2026-05-29 | 06:07
قال وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة لوكالة فرانس برس الجمعة إن عددا من المواقع الأثرية المهمة في لبنان معرّضة "لخطر جدي" جراء الغارات الإسرائيلية، من بينها تلك الواقعة في مدينة صور وقلعة الشقيف العائدة إلى القرون الوسطى.

وأفاد سلامة بأن "قذائف سقطت بالقرب من آثار صور المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي".

وأضاف "قلعة شقيف أرنون تعرّضت لقصف مباشر  ونعلم أن قذائف عدة سقطت على هذا الحصن" العائد إلى زمن الحملات الصليبية.

وشدّد سلامة على أن "تصاعد حدة هذه المعارك يجعل هذه المواقع في خطر جديّ".

أما منطقة قلعة الشقيف، فوصفها وزير الثقافة اللبناني في تصريحه للوكالة بأنها مركز المعركة الدائرة من أجل السيطرة على البلدات" القريبة منها في منطقة النبطية.

وأضاف الوزير أن "موقع شمع الثمين جدا والذي يضم آثارا لأديان عدة، ويقع على بعد عشرة كيلومترات من صور، تعرّض لقصف عنيف وفقد ثلاثا على الأقل من قببه الأربع".

وأوضح أن فرق وزارته لا تستطيع الوصول إلى معظم المواقع المستهدفة بسبب المعارك.

ودعا سلامة اليونسكو إلى "تعيين مفوض خاص" لتقييم آثار أعمال العنف على المواقع، وأشار إلى أنه سيطلب من "لجنة تحقيق تابعة لليونسكو أن تأتي إلى لبنان" لمعاينة الوضع ميدانيا عند حصول هدنة.

وذكّر سلامة بأن لبنان وضع لوحات زرقاء على كل المواقع المدرجة على قائمة اليونسكو، لكنه أضاف "يبدو أن سلاح الجو الإسرائيلي لا يحترم كثيرا هذه الإشارات".

وشرح الوزير أن "لبنان تمكنّ من وضع 79 موقعا في مختلف مناطقه تحت حماية اليونسكو المعززة"، من بينها صور وقلعة الشقيف منذ الحرب السابقة بين إسرائيل وحزب الله في 2023-2024.
Aljadeed
معلومات الجديد: في المفاوضات بين أميركا وايران فإن لبنان يعتبر انه إذا استطاع أي اتفاق ان يشمله فهذا يعزز موقفه المطالب بوقف النار وأي تفاوض بشأن الأرض والسيادة والأسرى هو شأن لبناني يفاوض فيه عن نفسه
الجيش الإسرائيلي يهدد: "أخلوا هذه القرى فورًا"! (صورة)

بالفيديو - إليكم بنود الجانب الاسرائيلي في اجتماع البنتاغون
08:45
مراسل الجديد من واشنطن نقلاً عن مصدر في الخارجية الأميركية: خيار الاجتماع في البنتاغون دليل على رغبة واشنطن في إطلاق مسار أمني بين لبنان واسرائيل
08:33
مراسل الجديد في واشنطن: انطلاق الاجتماع في البنتاغون بين الوفدين العسكريين اللبناني والاسرائيلي
08:18
مراسل قناة الجديد : عناصر من الجيش اللبناني كانت تتمركزعلى مشارف بلدة دبين عند مدخل بلدة الخيام انسحبت باتجاه تخوم حاصبيا
08:05
من كاميرا مراقبة.. لحظة الغارة على الخرايب (فيديو)
08:05
مصدر أمني لـ "الجديد": نحو 17 آلية إسرائيلية بينها دبابات ميركافا وجرافات من نوع D9 تقدّمت ليل أمس من الخيام عبر مثلث الحمام إلى داخل بلدة دبين
07:36
