الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

مطالب بالعفو العام والإفراج عن الموقوفين.. تحرك احتجاجي في دورس

2026-05-30 | 03:40
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مطالب بالعفو العام والإفراج عن الموقوفين.. تحرك احتجاجي في دورس
مطالب بالعفو العام والإفراج عن الموقوفين.. تحرك احتجاجي في دورس

نفذت عشائر بعلبك الهرمل واهالي الموقوفين ولجنة العفو العام ومخاتير بعلبك الهرمل اعتصاما على دوار الجبلي في دورس تخلله قطع طريق البقاع الشمالي بعلبك رياق امام حركة السير باتجاه واحد قبل ان يعود الجيش اللبناني الذي حافظ على امن الاعتصام ويفرق المحتجين ويفتحه امام حركة السير.

ورفع المحتجون لافتات تطالب بالعفو العام وبتحرير السجناء والموقوفين مطالبين الرؤساء الثلاثة بالتدخل والاسراع بقانون العفو العام الشامل ومراعاة الظروف الانسانية ،وفتح صفحة جديدة امام الشباب كي يعيشوا حياتهم في كنف الدولة .

وطالب صبحي جعفر الرؤساء الثلاثة بان يحذو حذو الحكومة الفرنسية عندما منحت اللبنانيين العفو على سبيل التجربة لثلاث سنوات في حال عدم ارتكاب اي  جرم يصبح العفو دائما،وما نطالب به اليوم عو عفو عام لكل الشعب اللبناني بجميع طوائفه بدون استثاء، مناشدًا الرئيس بري اعادة النظر بقانون العفو العام .
 
كما طالب مدحت زعيتر بعفو عام يفتح صفحة جديدة بين اللبنانين متمنيا عدم تسييس العفو مشيراً الى اجتماع نواب السنة الذي عقد في بيروت وتحدث باسمهم خالد حازم الذي قال المارد السني خرج من القمقم  ونزيد على كلامه ونقول اتباع علي يمدون اليد لاتباع عمر وابو بكر وعثمان يدا بيد ،على ان نكون يدا واحدة لاصدار عفو عام عن كل اللبنانيين .

وقال دمر المقدار  انقل رسالة من السجناء لرئيس الجمهورية جوزاف عون  أب جميع اللبنانيين بأن يرأف بجميع ابنائه فالسجون اصبحت نسبة الاكتظاظ بداخلها 330 بالمئة وكل اربعة ايام يقضي سجين ،وهذه رسالتنا وما نطالب به عفو عام انتقالي وليس انتقائي .

من جهته، مختار بريتال حمد اسماعيل طالب الاجهزة الامنية العمل بوقف ملاحقات مذكرات ووثائق الاتصال عملا بقرارات الحكومات السابقة ،متمنيا على الرؤساء الثلاثة بان يشمل العفو  كل اللبنانيين من ابناء  بيروت وصيدا وطرابس وبعلبك.
طالب نائب رئيس رابطة مختاري شرق البقاع نزيه درويش بعفو عام شامل متكامل يشمل الجميعزبدون استثناء بعيدا عن المذهب أو  الطائفة او المنطقة .
مقالات ذات صلة
مطالب بالعفو العام والإفراج عن الموقوفين.. تحرك احتجاجي في دورس

محليات

لبنان

البقاع

العفو العام

موقوفون

بعلبك

الهرمل

دورس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
رصد وكمين وعبوات ناسفة.. بيان للحزب
لـ7 قرى إنذاران في أقل من ساعة.. أدرعي: "اخلو فورًا"

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
خرائط وأنفاق لحزب الله... ماذا دار في الاجتماع اللبناني الإسرائيلي (شاهد الفيديو)
08:26
مراسل الجديد: غارة استهدفت بلدة جبشيت في قضاء النبطية
08:23
إسرائيل تستهدف عسكريين.. الجيش اللبناني يكشف ما حصل
07:49
مصادر عسكرية للجديد: الجانب اللبناني متمسّك بالثوابت الوطنية والتي تبدأ بالحصول على وقف لاطلاق النار
07:48
معلومات الجديد: المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي ستستمر وسيعقد إجتماع أمني آخر في المرحلة المقبلة
07:46
مصادر عسكرية للجديد: الهدف اللبناني الأساسي من اجتماع البنتاغون والمتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار لم يتحقق حتى الآن
07:45
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026