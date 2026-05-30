مطالب بالعفو العام والإفراج عن الموقوفين.. تحرك احتجاجي في دورس

ورفع المحتجون لافتات تطالب بالعفو العام وبتحرير السجناء والموقوفين مطالبين الثلاثة بالتدخل والاسراع بقانون العفو العام الشامل ومراعاة الظروف الانسانية ،وفتح صفحة امام كي يعيشوا حياتهم في كنف الدولة .



وطالب صبحي جعفر الرؤساء الثلاثة بان يحذو حذو الحكومة عندما منحت اللبنانيين العفو على سبيل التجربة لثلاث سنوات في حال عدم ارتكاب اي جرم يصبح العفو دائما،وما نطالب به عو عفو عام لكل الشعب اللبناني بجميع طوائفه بدون استثاء، مناشدًا الرئيس بري اعادة النظر بقانون العفو العام .



كما طالب مدحت زعيتر بعفو عام يفتح صفحة جديدة بين اللبنانين متمنيا عدم تسييس العفو مشيراً الى اجتماع نواب السنة الذي عقد في وتحدث باسمهم خالد حازم الذي قال المارد السني خرج من القمقم ونزيد على كلامه ونقول اتباع علي يمدون اليد لاتباع عمر وابو بكر وعثمان يدا بيد ،على ان نكون يدا واحدة لاصدار عفو عام عن كل اللبنانيين .



وقال دمر المقدار انقل رسالة من السجناء لرئيس الجمهورية جوزاف عون أب جميع اللبنانيين بأن يرأف بجميع ابنائه فالسجون اصبحت نسبة الاكتظاظ بداخلها 330 بالمئة وكل اربعة ايام يقضي سجين ،وهذه رسالتنا وما نطالب به عفو عام انتقالي وليس انتقائي .



، مختار بريتال حمد اسماعيل طالب الاجهزة الامنية العمل بوقف ملاحقات مذكرات ووثائق الاتصال عملا بقرارات الحكومات السابقة ،متمنيا على الرؤساء الثلاثة بان يشمل العفو كل اللبنانيين من ابناء بيروت وصيدا وطرابس وبعلبك.

طالب نائب رئيس رابطة مختاري شرق البقاع نزيه درويش بعفو عام شامل متكامل يشمل الجميعزبدون استثناء بعيدا عن المذهب أو الطائفة او المنطقة .