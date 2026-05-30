إسرائيل تستهدف عسكريين.. الجيش اللبناني يكشف ما حصل

إصابة عسكريَّين في الجيش بجروح بليغة نتيجة استهدافهما داخل سيارة بمسيّرة إسرائيلية معادية على طريق عام عبا (النبطية)، وجرى نقلهما إلى أحد المستشفيات للمعالجة.



