مرقص يدعو رئيسة الصليب الأحمر الدولي الاثنين لمتابعة حماية الصحافيين

ويتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين واللجنة الدولية للصليب الأحمر في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما سبل تعزيز حماية الصحافيين والإعلاميين أثناء تأدية مهامهم في المناطق المعرضة للمخاطر، وتكثيف الدورات وورش العمل التدريبية المتخصصة في مجالات السلامة والوقاية.

كما يبحث المجتمعون في سبل تعزيز حملات التوعية المشتركة المنفذة بالشراكة مع جهات ومنظمات دولية، بهدف رفع مستوى الوعي حول مختلف القضايا المجتمعية والتنموية والإنسانية، إضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة في مجال خطاب الكراهية وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح.

ويتطرق اللقاء أيضاً إلى آليات التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة الإعلام واللجنة الدولية للصليب الأحمر بما يضمن الاستجابة السريعة للحالات الطارئة التي قد يتعرض لها الصحافيون والإعلاميون أثناء ممارسة عملهم، ولا سيما في المناطق التي تشهد مخاطر .