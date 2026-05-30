توتر في اجتماع البنتاغون.. وإسرائيل تريد لبنانين وجيشين! (المدن)

كتبت جريدة "المدن":



في ظل تصعيد وتيرة الحملة العسكرية، عقدت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أميركية. أيضاً بدت المطالب متباعدة جداً، تخلل الاجتماع الكثير من التوتر. الوفد اللبناني تمسك بالمطالبة بوقف إطلاق النار والانسحاب. وهو ما رفضه الإسرائيليون بالكامل، مشددين على بقائهم ومواصلة عمليتهم إلى حين تفكيك سلاح حزب الله. إنها مفاوضات بمنطقين، تريد إسرائيل فيها خلق لبنانين وجيشين، لبنان يعمل بالتنسيق معها سياسياً، ولبنان آخر يقاتلها ويواجهها. وجيش ينسق معها عسكرياً وأمنياً لتفكيك سلاح حزب الله وضبط الوضع في الجنوب، وجيش آخر يرفض ذلك كلياً. مثل هذه المطالب المتضاربة إلى حدود بعيدة، لا يمكن أن تؤدي إلى اتفاق، بل تسهم في مواصلة الحرب، وقد تشكل وصفة خالصة لجعل الحرب داخلية، أو أن ما سينتج عنها هو احتلال طويل الأمد يقابله استمرار في عمليات المقاومة، لكن النتيجة ستكون تغييراً ديموغرافياً يؤسس لانفجارات اجتماعية وسياسية وأمنية أيضاً. تبقى المسألة معلقة على معجزة لإخراج لبنان من هذه الشرنقة.