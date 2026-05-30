"عمليات مركّبة وخسائر إسرائيلية فادحة".. الحزب يعلن

أصدر الاعلام الحربي في حزب الله بيانًا جاء فيه:



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، يتصدّى مجاهدو المقاومة الإسلامية منذ فجر الثلاثاء 26-05-2026 وحتى لحظة صدور هذا البيان بكل بسالة وبأس لتقدم جيش العدو باتّجاه أطراف بلدة زوطر الشّرقيّة ويحمر الشّقيف ودبّين، عبر استهداف القوّات المعادية بعمليّات مركّبة تُستخدم فيها مختلف صنوف الأسلحة. وقد تكبد العدو في هذه المواجهات خسائر فادحة بالأفراد والعتاد، ولم يتمكّن حتّى الآن من السّيطرة على البلدات المذكورة، ولا يزال يناور عند أطرافها.

