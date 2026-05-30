بالفيديو - أعمال شغب في باريس

View this post on Instagram
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
أفادت صحيفة المدن، بأن "نتنياهو يُسيّر عمليته العسكرية في جنوب لبنان، فيسرعها ويكثف النار، ويوسع الإخلاءات ونطاق السيطرة والاحتلال لتثبيت واقع عسكري جديد في حال فرض الأميركيون عليه وقف النار. يبدو نتنياهو في سباق مع الزمن، بينما الكثير في لبنان والخارج يعتبرون أنه في حال لم يتعرض لضغط أميركي جدي لوقف الحرب، فيمكن للإسرائيليين مواصلة التوغل إلى مناطق ونقاط غير متوقعة. أحد الدبلوماسيين يعتبر بأنه في حال لم يتعرض نتنياهو لضغط كبير يجبره على وقف الحرب، فهو ينوي التقدم حتى نهر الأولي. مصادر أخرى تتحدث عن نيته الجدية الوصول إلى نهر الزهراني مع فتح معركة جبل الريحان وإقليم التفاح".
أفادت صحيفة المدن بأن "المطالب الإسرائيلية كانت بعيدة جداً عن المطالب اللبنانية، وتتضمن شروطاً صعبة جداً وقاسية، إذ اعتبر الإسرائيليون أولاً أن الجيش اللبناني لم يعمل على تنظيف منطقة جنوب الليطاني بشكل كامل، بدليل أن حزب الله كان يحتفظ بأسلحة وصواريخ ومقاتلين، وقد نفذ الكثير من العمليات من تلك المنطقة.
أطلق الوزير السابق وليد جنبلاط مواقف بارزة في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، أكد فيها أن الحروب الإسرائيلية الحالية تتجاوز أهدافها المباشرة لتقويض النظام الإقليمي الذي تشكّل بعد اتفاقيات "سايكس – بيكو".