وأضافت الصحيفة: "خلال الأيام القليلة الماضية، حقق الإسرائيليون تقدماً ميدانياً، خصوصاً مع الوصول إلى قلعة الشقيف التي تعتبر نقطة استراتيجية جداً في الجنوب، وهي تقع على مرتفع شاهق تمكن الإسرائيليون من كشف مساحات واسعة
من جنوب الليطاني وشماله، وهم يستعدون للتقدم نحو كفرتبنيت وتلة علي الطاهر المشرفة على النبطية من جهة الشرق، ويبدو أن الهدف الإسرائيلي
هو السيطرة على مدينة النبطية بالنار، لذلكَ فإنَّ قواتها تتقدم باتجاهها من محور آخر هو محور زوطر باتجاه ميفدون، وهي البلدة المشرفة عليها بشكل مباشر. تلة الشقيف تشرف على مناطق واسعة من جبل الريحان، ومن الطريق الذي يربط البقاع الغربي
بالجنوب، وعلى هذا المحور أيضاً يتقدم الإسرائيليون في بلدة دبين ومنها يستعدون للتقدم نحو بلدة بلاط التي تشرف على كفرمان، وعلى طريق الخردلي وعلى وادي برغز وجبل الريحان، بعض المصادر تعتبر أن برغز يشكل هدفاً استراتيجياً لإسرائيل".
وتابعت: "بالسيطرة على الشقيف، والتقدم نحو علي الطاهر، تكون إسرائيل
بصدد إعادة رسم خط المنطقة الأمنية التي كانت تحتلها قبل العام 2000، وفي حال قررت استكمالها فهذا يعني أنها تريد خوض معركة جبل الريحان وإقليم التفاح، خصوصاً أن هاتين المنطقتين تشكلان خط الدفاع الثالث والأخير في الجنوب بالنسبة إلى حزب الله
. بينما هناك ضغوط كبيرة تمارسها الدولة اللبنانية
على الأميركيين
للمطالبة بوقف إسرائيل لعمليتها العسكرية".