رئيس بلدية مرجعيون لـ"الجديد": الخبز والمواد الغذائية متوافرة حتى الآن لكننا قد نواجه أزمة محروقات خلال الأيام المقبلة
رئيس بلدية مرجعيون لـ"الجديد": الطريق المؤدية من مرجعيون إلى الخردلي ما زالت مفتوحة لكن المرور عبرها ينطوي على مخاطر كبيرة
قاليباف: لن نقبل بأي اتفاق حتى نضمن حقوق الإيرانيين
حزب الله: استهدفنا تجمعًا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في مهبط مروحيات في مستوطنة شلومي بمسيّرة انقضاضيّة
محليات

بعد الشقيف و"علي الطاهر".. هل تخوض اسرائيل معركة جبل الريحان وإقليم التفاح؟ (المدن)

2026-05-31 | 01:06
بعد الشقيف و&quot;علي الطاهر&quot;.. هل تخوض اسرائيل معركة جبل الريحان وإقليم التفاح؟ (المدن)
بعد الشقيف و"علي الطاهر".. هل تخوض اسرائيل معركة جبل الريحان وإقليم التفاح؟ (المدن)

أفادت صحيفة المدن، بأن "نتنياهو يُسيّر عمليته العسكرية في جنوب لبنان، فيسرعها ويكثف النار، ويوسع الإخلاءات ونطاق السيطرة والاحتلال لتثبيت واقع عسكري جديد في حال فرض الأميركيون عليه وقف النار. يبدو نتنياهو في سباق مع الزمن، بينما الكثير في لبنان والخارج يعتبرون أنه في حال لم يتعرض لضغط أميركي جدي لوقف الحرب، فيمكن للإسرائيليين مواصلة التوغل إلى مناطق ونقاط غير متوقعة. أحد الدبلوماسيين يعتبر بأنه في حال لم يتعرض نتنياهو لضغط كبير يجبره على وقف الحرب، فهو ينوي التقدم حتى نهر الأولي. مصادر أخرى تتحدث عن نيته الجدية الوصول إلى نهر الزهراني مع فتح معركة جبل الريحان وإقليم التفاح".

وأضافت الصحيفة: "خلال الأيام القليلة الماضية، حقق الإسرائيليون تقدماً ميدانياً، خصوصاً مع الوصول إلى قلعة الشقيف التي تعتبر نقطة استراتيجية جداً في الجنوب، وهي تقع على مرتفع شاهق تمكن الإسرائيليون من كشف مساحات واسعة من جنوب الليطاني وشماله، وهم يستعدون للتقدم نحو كفرتبنيت وتلة علي الطاهر المشرفة على النبطية من جهة الشرق،  ويبدو أن الهدف الإسرائيلي هو السيطرة على مدينة النبطية بالنار، لذلكَ فإنَّ قواتها تتقدم باتجاهها من محور آخر هو محور زوطر باتجاه ميفدون، وهي البلدة المشرفة عليها بشكل مباشر. تلة الشقيف تشرف على مناطق واسعة من جبل الريحان، ومن الطريق الذي يربط البقاع الغربي بالجنوب، وعلى هذا المحور أيضاً يتقدم الإسرائيليون في بلدة دبين ومنها يستعدون للتقدم نحو بلدة بلاط التي تشرف على كفرمان، وعلى طريق الخردلي وعلى وادي برغز وجبل الريحان، بعض المصادر تعتبر أن برغز يشكل هدفاً استراتيجياً لإسرائيل". 

وتابعت: "بالسيطرة على الشقيف، والتقدم نحو علي الطاهر، تكون إسرائيل بصدد إعادة رسم خط المنطقة الأمنية التي كانت تحتلها قبل العام 2000، وفي حال قررت استكمالها فهذا يعني أنها تريد خوض معركة جبل الريحان وإقليم التفاح، خصوصاً أن هاتين المنطقتين تشكلان خط الدفاع الثالث والأخير في الجنوب بالنسبة إلى حزب الله. بينما هناك ضغوط كبيرة تمارسها الدولة اللبنانية على الأميركيين للمطالبة بوقف إسرائيل لعمليتها العسكرية". 
رفع العلم الإسرائيلي ولواء غولاني فوق قلعة الشقيف (صورة)
"كاميرات موجّهة إلى شمال الليطاني".. ماذا طلبت اسرائيل من الجيش اللبناني؟ (المدن)

