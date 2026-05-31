"كاميرات موجّهة إلى شمال الليطاني".. ماذا طلبت اسرائيل من الجيش اللبناني؟ (المدن)

أفادت صحيفة المدن بأن "المطالب كانت بعيدة جداً عن المطالب ، وتتضمن شروطاً صعبة جداً وقاسية، إذ اعتبر الإسرائيليون أولاً أن لم يعمل على تنظيف منطقة جنوب الليطاني بشكل كامل، بدليل أن كان يحتفظ بأسلحة وصواريخ ومقاتلين، وقد نفذ الكثير من العمليات من تلك المنطقة.



وبحسب الصحيفة، "عرض الإسرائيليون خرائط لمواقع يخزن فيها الحزب سلاحه في جنوب الليطاني وشماله، وطالبوا من الجيش البدء بالعمل على تفكيكها، كما عرضوا لمسار استهداف الجسور التي تربط شمال الليطاني مع جنوبه واعتبروها معابر يستخدمها لتمرير السلاح. وتمسك الإسرائيليون بالمطالبة بإقامة المنطقة العازلة وتثبيتها، وهي التي تمتد على طول الخط الأصفر، مع الإشارة إلى أنهم يريدون التنسيق امنياً وعسكرياً مع حول كيفية ضبط الوضع فيها، ونشر كاميرات موجهة إلى شمال الليطاني وتعمل على برامج الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى أجهزة حساسة لرصد الحركة أو الأسلحة".



وأضافت: "ركّز الجانب أيضاً على ملف المسيّرات الانقضاضية التي يمتلكها حزب ويعمل على تطويرها، وطرح آليات للسيطرة على أماكن تصنيعها ومراكز تطويرها. وعلى الرغم من تباعد الشروط والمطالب، إلا لا تزال مصرة على مواصلة المفاوضات، لأن الانسحاب منها قد يدفع للسماح لنتنياهو بمواصلة التصعيد وتوسيعه أكثر. كما أن ينتظر ما يمكن أن يتقرر في المفاوضات السياسية التي ستعقد 2 و3 حزيران، قبل تحديد موعد جديد لمفاوضات عسكرية وأمنية".