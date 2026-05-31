عن فتح المدارس غدا.. بيان عاجل من إحدى بلديات الضاحية

صدر عن بلدية البيان التالي:

في ظل التصعيد العسكري الخطير والمستمر، والتهديدات العلنية الصادرة عن الإسرائيلي بتوسيع نطاق اعتداءاته لتشمل ومحيطها، وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية في الحفاظ على أبنائنا وبناتنا، تدعو بلدية جميع إدارات المدارس الرسمية والخاصة الواقعة ضمن نطاق البلدة إلى التريث وعدم المباشرة بفتح أبوابها أو استئناف الدروس الحضورية في هذه المرحلة الحساسة. إن سلامة الطلاب والهيئات التعليمية والإدارية تبقى أولوية مطلقة لا يمكن التهاون بها تحت أي ظرف، خصوصاً في ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة والتطورات الميدانية المتسارعة التي قد تعرض حياة المدنيين للخطر. وعليه، تطلب البلدية من جميع المدارس تأجيل العودة الحضورية وتعليق قرار فتح أبوابها حتى إشعار آخر، ريثما تتضح الصورة الأمنية وتتوفر الظروف المناسبة التي تضمن سلامة الجميع. كما تؤكد البلدية أن أي جهة تعليمية تتخذ قراراً منفرداً بفتح أبوابها واستقبال الطلاب في ظل هذه الظروف الاستثنائية، فإنها تتحمل كامل المسؤولية عن أي مخاطر أو تداعيات قد تنجم عن هذا القرار، باعتبار أن حماية الطلاب يجب أن تتقدم على أي اعتبارات أخرى. حفظ أبناءنا وأهلنا، وحمى من كل سوء.