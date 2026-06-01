بعد تهديدات نتنياهو.. الجديد تنقل المشهد من مشارف الضاحية

عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماعا مع المحافظين من غرفة العمليات المركزية في الوزارة، خصص للاطلاع على الأوضاع في مختلف المحافظات في ضوء التطورات الأخيرة وما رافقها من حركة نزوح، لاسيما من الضاحية الجنوبية لبيروت.

واستمع الوزير الحجار من المحافظين إلى عرض مفصل لواقع محافظاتهم، والتدابير المتخذة والتحديات التي تواجههم، كما اطلع على حاجاتهم ومتطلباتهم لضمان الجهوزية اللازمة.

وأكد الوزير الحجار خلال الاجتماع أهمية التنسيق الدائم بين المحافظين والأجهزة الأمنية والعسكرية وغرف العمليات المختصة ووحدة ادارة الكوارث في السرايا الحكومية، وضرورة متابعة الأوضاع الميدانية بشكل متواصل، بما يساهم في سرعة الاستجابة لأي طارئ.