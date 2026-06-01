عاجل
مصر: ندين بأشد العبارات التصعيد العسكري الإسرائيلي على الجمهورية اللبنانية الشقيقة والتمادي في العدوان الغاشم
القناة 12 الإسرائيلية: اعتراض 4 صواريخ أُطلقت من لبنان في أجواء مدينة كرمئيل بالجليل الأسفل شمالي إسرائيل
بيان باكستاني أوروبي: نشدد على الالتزام بحل تفاوضي لجميع القضايا العالقة وضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز
رئاسة الجمهورية: برنامج أعمال العقد الاستثنائي يُحدد بمشاريع القوانين المحالة إلى مجلس النواب والتي ستحال اليه لاسيما المواضيع المرتبطة بالأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية
2026

محليات

"الصواريخ التي أطلقت بداية الحرب كانت من شمال الليطاني".. مواقف جديدة للرئيس عون

2026-06-01 | 07:43
اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على أن خيار الذهاب الى التفاوض هو خيار سليم، ولبنان اتخذ هذا الخيار نتيجة للحرب.

وشدد الرئيس عون على ان التفاوض اسلم من الحرب وهو ليس استسلاماً او تنازلا، إلا أنه لن يحل المشكلة خلال لحظات، بل هو مسار يحتاج الى وقت، وهو الحل الوحيد لايقاف الحرب بأقل ضرر ممكن.

وقال الرئيس عون:" سأواصل القيام بما أتيت من اجله. لقد أتيت لإنقاذ بلدنا وليس من أجل المناصب والمراكز، وهي على أي حال ليست بإمتيازات. وانا لا اريد امرا لي، فما اريده هو إنقاذ وطننا من اجل أولادنا واولاد أولادنا".

ورأى الرئيس عون من جهة ثانية، أن "خيار الذهاب الى التفاوض هو خيار سليم، إذ أن لا خيار ثالث امامنا سوى الذهاب الى الحرب او الى التفاوض. ولبنان اتخذ هذا الخيار نتيجة للحرب، فالتفاوض يكون مع خصمك او مع عدوك. والحروب تنتهي في العادة بأمرين: اما ان يكون هناك خاسر او رابح، او الذهاب الى التفاوض. وهذا ما حصل ويحصل في الكثير من دول العالم، كإيران واميركا حالياً اللتان ذهبتا الى التفاوض".

وتابع:" إن التفاوض اسلم من الحرب إذ رأينا ولا زلنا نرى ويلات الحرب ونتائجها، إلا أنه لن  يحل المشكلة خلال لحظات، بل هو مسار يحتاج الى وقت، ونحن ليس لدينا خيار آخر. وللأسف البعض يعتبر ان التفاوض استسلام، إلا أنه ليس كذلك، كما هو ليس تنازلا بل حلا لايقاف الحروب بأقل ضرر ممكن".

وأشار رئيس الجمهورية الى اننا لن نتراجع عن خيارنا وجميعنا في لبنان كمسؤولين نبذل المستحيل. قد تتعرقل المفاوضات او تتأخر عن بلوغ الهدف الذي نريده لكنها تسير. وكل الأمور يتم حلّها بالتفاوض مهما طالت. والحرب لن تصل بنتيجة لكافة أطرافها. 

واكد الرئيس عون رداً على سؤال حول عملية حصر السلاح في الجنوب من قبل الجيش اللبناني، ان الجيش لم يعلن ان منطقة الجنوب اصبحت منزوعة وخالية من السلاح، لافتاً الى انه وفقاً للمفهوم العسكري لقد اصبح هناك سيطرة عملانية على المنطقة من قبل الجيش. فإخلاء الجنوب من السلاح يحتاج الى وقت في ظل الطبيعة الجغرافية لهذه الارض الغنية بالجبال والوديان. والجيش قام بواجباته في هذا المجال، والدليل على ذلك ان الصواريخ التي اطلقت في بداية الحرب كانت من منطقة شمال الليطاني. وعلينا التوضيح ايضاً أن الاسرائيلي من جهته لم يساعد على تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، والذي بموجبه كان على اسرائيل اخلاء النقاط الخمس التي احتلتها، الا انها استمرت بعملياتها العسكرية وقصف القرى تحت حجة الدفاع عن النفس."

وتابع رئيس الجمهورية: "سأواصل القيام بما أتيت من اجله. فما اريده هو إنقاذ وطننا من اجل أولادنا وأحفادنا. نحن ربينا بالحرب ولا اريد ان يربوا هم ويعانوا ما عانيناه. واللبناني الذي يساهم في بناء دول العالم قادر على إعادة بناء وطنه".  
 
 

 
 
