حمدان في ذكرى كرامي: كان سفينة النجاة والأمل للبنان

صدر عن العميد مصطفى حمدان البيان التالي:

بمناسبة مرور ٣٩ عاماً على استشهاد القائد العروبي الوطني دولة الرئيس رشيد كرامي، تقدم العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون، من آل كرامي الأعزاء وأهلنا في طرابلس الحبيبة، وأبناء الوطن اللبناني، بأسمى آيات التعزية، مؤكداً أن دمه الغالي سيبقى وصمة عار ، يلاحق من قام باغتياله، وسيبقى رشيد كرامي ابن عبدالحميد كرامي مثلاً ومثالاً لكل المناضلين القوميين العرب، ومعلماً خالداً لكل الوطنيين اللبنانيين المقاومين من أجل بناء الوطن اللبناني السيد الحر ، الكيان النهائي ، لكل أبنائه.

لقد كان رشيد عبدالحميد كرامي أحد أهم بناة الدولة ، برؤيته الوطنية الصافية، وحرصه أن تكون الادراة الرسمية في ، طاهرة نزيهة، بعيدة عن المحاصصة المذهبية والطائفية، وكان اللدود لكل الفاسدين والمفسدين في زمان

كان رشيد عبدالحميد كرامي في زمن الانحلال الطائفي والمذهبي، خلال الحرب الأهلية المدمرة نقيضاً للتقسيم والفدرلة، وإقامة الكانتونات الميليشوية، والتدخل الخارجي الأجنبي الذي كان يعصف بكينونة ، خدمة للعصابات الصهيونية على أرض فلسطين، كان سفينة النجاة والأمل الذي تبقّى للمؤمنين بوجودية الوطن اللبناني، لقد كان الدولة الواحدة الموحدة، نقيضاً لمجرمي الميليشيات المؤتمرين من الخارج، لذلك اغتالته الدويلة الميلشياوية المدارة اسرائيلياً على أرض ما أسموه مطار "حالات حتماً"، رمز التقسيم والتفتيت الطائفي.

في يوم اغتيال رشيد عبدالحكيم كرامي نجدد العهد والوعد، أن نبقى على نهجه العروبي والوطني، وأن نبقى مع آل كرامي داعمين للدولة اللبنانية الحقيقية، بأبعادها الشرعية الوطنية، التي ترتكز على المؤسسات السياسية والإدارية التي يجب أن يكون نهج رشيد كرامي مثلها ومثالها، وأن يكون جيشها الوطني هو الحامي والذي يصون وطننا بوجه أطماع الاسرائيلي، والأخطار الداخلية الإرهابية، وأن تكون المؤسسات الأمنية، وأمن الدولة والأمن العام، والأجهزة التابعة لها، نزيهة وفعالة في إنفاذ القانون وصون الاستقرار الداخلي، وأن يكون اللبناني طاهراً شفافاً في إحقاق ، وتنفيذ العدالة على الجميع دون تمييز.

في يوم اغتيالك أيها الرشيد نقول لمن يريد أن يسمع، أن فضلكم يا آل كرامي، يا أبناء وأحفاد عبد الحميد، في بناء الوطن اللبناني الحديث، سيبقى منارة خالدة تحمي وجودية لبنان، وتؤكد أن الانتماء لوطننا، هو نعمة وليس نقمة، وهي التي تبني ولا تدمر، وأن العروبة هي الحل، ولا حل في ما نتعرض له خارج حدود أمتنا من محيطها إلى خليجها العربي.