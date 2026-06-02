الرئيس عون مقتنع.. مساعي وقف النار ستأخذ طريقها إلى النور (الشرق الأوسط)

أكد مصدر لبناني واسع الاطلاع للشرق الأوسط، أن " يسعى جاهداً مع الجانب الأميركي للحصول على وقف حقيقي لإطلاق النار خلال المفاوضات، لكنه أشار إلى قناعة تتشكل لدى الجانب اللبناني بأن الحرس الثوري ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتقاطعان عند رفض هذه المحاولات، لغايات شخصية وانتخابية لدى نتنياهو، ومساعٍ لإبقاء ورقة في يد طهران تستعملها في مفاوضاتها مع واشنطن من قبل الحزب.



وأكد المصدر أن "عون مقتنع بأن مساعي وقف النار ستأخذ طريقها إلى النور رغم العراقيل، لأنها نتيجة حتمية للمسار الراهن، مؤكداً أن المسعى الأميركي لوقف النار كان يتحدث عن انسحاب أيضاً ضمن تفاهمات متبادلة.



وأوضح أن "الوفد اللبناني سيدخل قاعة المفاوضات بطلب وحيد هو وقف إطلاق النار، بعد أن تبين من خلال المفاوضات التقنية وجود قناعة بأن وقف النار عمل سياسي لا قرار أمني".



وأكد في المقابل أن " واضح في خيارات ما بعد هذا الهدف، ومنفتح على كل الخيارات، ومنها اتفاق أمني على غرار ما يتم العمل عليه مع ، أو اتفاق على إنهاء حال الحرب بشكل دائم، أو إنهاء الأعمال العدائية، أما ما هو أبعد من ذلك (السلام) فلبنان يقف فيه خلف الدول ، وفي مقدمتها .