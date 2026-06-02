الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

الرئيس عون مقتنع.. مساعي وقف النار ستأخذ طريقها إلى النور (الشرق الأوسط)

2026-06-02 | 01:07
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الرئيس عون مقتنع.. مساعي وقف النار ستأخذ طريقها إلى النور (الشرق الأوسط)
الرئيس عون مقتنع.. مساعي وقف النار ستأخذ طريقها إلى النور (الشرق الأوسط)

أكد مصدر لبناني واسع الاطلاع للشرق الأوسط، أن "الرئيس عون يسعى جاهداً مع الجانب الأميركي للحصول على وقف حقيقي لإطلاق النار خلال المفاوضات، لكنه أشار إلى قناعة تتشكل لدى الجانب اللبناني بأن الحرس الثوري الإيراني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتقاطعان عند رفض هذه المحاولات، لغايات شخصية وانتخابية لدى نتنياهو، ومساعٍ لإبقاء لبنان ورقة في يد طهران تستعملها في مفاوضاتها مع واشنطن من قبل الحزب.

وأكد المصدر أن "عون مقتنع بأن مساعي وقف النار ستأخذ طريقها إلى النور رغم العراقيل، لأنها نتيجة حتمية للمسار الراهن، مؤكداً أن المسعى الأميركي لوقف النار كان يتحدث عن انسحاب إسرائيل أيضاً ضمن تفاهمات متبادلة. 

وأوضح أن "الوفد اللبناني سيدخل قاعة المفاوضات بطلب وحيد هو وقف إطلاق النار، بعد أن تبين من خلال المفاوضات التقنية وجود قناعة بأن وقف النار عمل سياسي لا قرار أمني". 

وأكد في المقابل أن "لبنان واضح في خيارات ما بعد هذا الهدف، ومنفتح على كل الخيارات، ومنها اتفاق أمني على غرار ما يتم العمل عليه مع سوريا، أو اتفاق على إنهاء حال الحرب بشكل دائم، أو إنهاء الأعمال العدائية، أما ما هو أبعد من ذلك (السلام) فلبنان يقف فيه خلف الدول العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.
 
 
 
مقالات ذات صلة
الرئيس عون مقتنع.. مساعي وقف النار ستأخذ طريقها إلى النور (الشرق الأوسط)

محليات

جوزاف عون

الرئيس اللبناني

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لوقف النار.. بري عمل على 3 خطوط عربية! (المدن)
اتصالات جرت بين الرؤساء الثلاثة.. وبري تواصل مع "حزب الله" (اللواء)

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
الجيش اللبناني: إصابة عسكريَّين بجروح متوسطة نتيجة استهدافهما بمسيّرة إسرائيلية معادية على طريق حبوش - دير الزهراني قضاء النبطية
04:23
مراسل الجديد: غارة من مسيرة استهدفت "رابيد" في بلدة حبوش قضاء النبطية
03:53
الشيخ سامي أبي المنى في القمة الروحية الإسلامية المسيحية: المسؤولية الملقاة على عاتقنا تتطلب نوايا طيبة للحوار وفكراً مستنيراً للإصلاح وحلحلة العقد
03:46
بعد جريمة دير ميماس.. الجيش يوقف مُطلق النار!
03:44
النائب آلان عون عقب لقائه رئيس الجمهورية: ندعو حزب الله إلى زيارة قصر بعبدا ولقاء الرئيس عون
03:43
النائب آلان عون عقب لقائه الرئيس عون: وصلنا إلى جزء مما كنا نطمح له وهو وقف إطلاق نار سيشمل كل لبنان تدريجياً والمَهمة ستُستكمل من خلال جلسة التفاوض اليوم
03:41
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026