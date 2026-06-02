الرئيس عون مقتنع.. مساعي وقف النار ستأخذ طريقها إلى النور (الشرق الأوسط)

وأكد المصدر أن "عون مقتنع بأن مساعي وقف النار ستأخذ طريقها إلى النور رغم العراقيل، لأنها نتيجة حتمية للمسار الراهن، مؤكداً أن المسعى الأميركي لوقف النار كان يتحدث عن انسحاب إسرائيل
أيضاً ضمن تفاهمات متبادلة.
وأوضح أن "الوفد اللبناني سيدخل قاعة المفاوضات بطلب وحيد هو وقف إطلاق النار، بعد أن تبين من خلال المفاوضات التقنية وجود قناعة بأن وقف النار عمل سياسي لا قرار أمني".
وأكد في المقابل أن "لبنان
واضح في خيارات ما بعد هذا الهدف، ومنفتح على كل الخيارات، ومنها اتفاق أمني على غرار ما يتم العمل عليه مع سوريا
، أو اتفاق على إنهاء حال الحرب بشكل دائم، أو إنهاء الأعمال العدائية، أما ما هو أبعد من ذلك (السلام) فلبنان يقف فيه خلف الدول العربية
، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية
.