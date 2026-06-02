لوقف النار.. بري عمل على 3 خطوط عربية! (المدن)

وأَضافت الصحيفة، "عملياً كان هناك تركيز ، قطري على ضرورة خفض التصعيد. وقد تواصل مسؤولون قطريون وسعوديون ومصريون مع المسؤولين اللبنانيين والأميركيين، ودخلت دولة قطر بقوة على خط الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف الحرب على وخفض التصعيد العسكري. وكشفت معلومات خاصة لـِ "المدن" أن المسؤولين القطريين أجروا منذ بعد ظهر الأحد سلسلة اتصالات مع مسؤولين أميركيين للمساهمة في احتواء التدهور الميداني ومنع اتساع رقعة المواجهة".ووفق المعلومات، تكثفت هذه الاتصالات مجدداً ظهر الاثنين بعد إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عزمه استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، إذ طالبت الدوحة الجانب الأميركي بالتدخل لمنع تنفيذ الضربة.وتبلغ المسؤولون القطريون لاحقاً من بإلغاء الغارة التي كان يجري التحضير لها على الضاحية. وتشير المعطيات إلى أن هذا المسار القطري بدأ بعد الاتصال الذي أجراه نائب رئيس الحكومة طارق متري مع وزير الدولة في القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، في إطار التنسيق بين الجانبين لدعم الجهود الرامية إلى وقف الحرب.وفي موازاة ذلك، أوفد معاونه السياسي خليل إلى قطر يوم الأحد للاطلاع على طبيعة الدور الذي تقوم به الدوحة في إطار مساعيها لوقف الحرب على لبنان، والمساهمة في إنجاح المفاوضات الإيرانية – الأميركية.ومن المقرر أن يعقد خليل الثلاثاء سلسلة لقاءات مع المسؤولين القطريين، ولا سيما مع رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث آخر المستجدات والجهود المبذولة لخفض التصعيد والتوصل إلى وقف لإطلاق النار.