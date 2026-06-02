الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

بين عون وبري ثم تدخّل روبيو.. كيف تم تحييد الضاحية؟ (المدن)

2026-06-02 | 01:40
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بين عون وبري ثم تدخّل روبيو.. كيف تم تحييد الضاحية؟ (المدن)
بين عون وبري ثم تدخّل روبيو.. كيف تم تحييد الضاحية؟ (المدن)

أفادت صحيفة المدن، بأن "تواصل حصل بين بري ورئيس الجمهورية جوزاف عون حول موقف لبناني يجمع على أن ما تقوم به إسرائيل في لبنان غير مقبول أبداً، بينما أصر رئيس الجمهورية على التفاوض، فيما فتح بري مساراته الأخرى لزيادة الضغط على الأميركيين".

وتابعت الصحيفة: "عندها تدخل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وأوصل رسالة إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون مفادها أن أميركا مستعدة للعمل على خفض التصعيد، ومنع إسرائيل من ضرب الضاحية الجنوبية لبيروت، وبعدها يتم الانتقال إلى وقف تدريجي لإطلاق النار على كل الأراضي اللبنانية، مقابل أن يوقف حزب الله عملياته بالكامل ضد إسرائيل، وقد أبلغ رئيس الجمهورية الرسالة الأميركية لرئيس مجلس النواب، الذي ردّ بأنه لا يمكن وقف إطلاق النار من طرف مقابل دراسة خفض التصعيد من طرف آخر، وهذا ما تسلح به رئيس الجمهورية في جوابه للأميركيين، بينما كان بري يوكل مستشاره علي حمدان الاتصال بالسفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى ليبلغه بأن بري يضمن التزام حزب الله الكامل بوقف إطلاق النار، مقابل أن توقف إسرائيل عملياتها العسكرية بالكامل أيضاً وتوقف التوغل البري".

وتابعت الصحيفة: "الآن الحديث هو حول وقف العمليات العسكرية ضد بيروت، والضاحية الجنوبية، من دون وضع مسار واضح للانسحاب الإسرائيلي، ومن دون وضوح حول وقف العمليات العسكرية في الجنوب، وفق ما يعلنه المسؤولون الإسرائيليون. بل إن بنيامين نتنياهو بقي صامتاً تجاه إعلان ترامب لبعض الوقت، ثم أطلق موقفاً ينسف الاتفاق من أساسه، إذ قال: أبلغت ترامب بأننا سنضرب بيروت إذا لم يتوقف حزب الله عن مهاجمة مدننا، وموقفنا لم يتغير. وسنواصل العمل كما هو مخطط له في جنوب لبنان. وفي الواقع، سيكون أي انسحاب اسرائيلي أو وقف كامل لإطلاق النار مرتبطاً بما ستحققه المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية على خط مسار سحب سلاح حزب الله، ولا يمكن فصله عن السياق الإقليمي والدولي، وسط وجود مواقف دولية شاملة تشير إلى ضرورة معالجة ملف سلاح الحزب".
 
 
مقالات ذات صلة
بين عون وبري ثم تدخّل روبيو.. كيف تم تحييد الضاحية؟ (المدن)

محليات

المدن

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
على طريق النبطية.. استشهاد طبيب أسنان وولديه بغارة!
لوقف النار.. بري عمل على 3 خطوط عربية! (المدن)

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
الجيش اللبناني: إصابة عسكريَّين بجروح متوسطة نتيجة استهدافهما بمسيّرة إسرائيلية معادية على طريق حبوش - دير الزهراني قضاء النبطية
04:23
مراسل الجديد: غارة من مسيرة استهدفت "رابيد" في بلدة حبوش قضاء النبطية
03:53
الشيخ سامي أبي المنى في القمة الروحية الإسلامية المسيحية: المسؤولية الملقاة على عاتقنا تتطلب نوايا طيبة للحوار وفكراً مستنيراً للإصلاح وحلحلة العقد
03:46
بعد جريمة دير ميماس.. الجيش يوقف مُطلق النار!
03:44
النائب آلان عون عقب لقائه رئيس الجمهورية: ندعو حزب الله إلى زيارة قصر بعبدا ولقاء الرئيس عون
03:43
النائب آلان عون عقب لقائه الرئيس عون: وصلنا إلى جزء مما كنا نطمح له وهو وقف إطلاق نار سيشمل كل لبنان تدريجياً والمَهمة ستُستكمل من خلال جلسة التفاوض اليوم
03:41
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026