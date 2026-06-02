عاجل
مجلس الوزراء الكويتي: ندين الهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت الكويت بالصواريخ والمسيرات
مجلس الوزراء الكويتي: ندين الهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت الكويت بالصواريخ والمسيرات
مجلس الوزراء السعودي: ندين ونستنكر الهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت الكويت
مجلس الوزراء السعودي: ندين ونستنكر الهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت الكويت
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
22 o
AlJadeedTv
البقاع
20 o
AlJadeedTv
الجنوب
22 o
AlJadeedTv
الشمال
23 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
22 o
AlJadeedTv
كسروان
22 o
AlJadeedTv
متن
22 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

مسؤول بحزب الله ينسف "المعادلة": لم نوافق!

2026-06-02 | 12:03
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مسؤول بحزب الله ينسف &quot;المعادلة&quot;: لم نوافق!
مسؤول بحزب الله ينسف "المعادلة": لم نوافق!

أعلن نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي الثلاثاء أن الحزب لن يوافق على أي اتفاق جزئي لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، ولا سيما "معادلة" امتناع اسرائيل عن قصف الضاحية الجنوبية مقابل امتناعه عن استهداف شمال اسرائيل.

وقال قماطي، في تصريح لوكالة فرانس برس، إن "المقاومة والثنائي الوطني لم ولن يوافقا على معادلة الضاحية مقابل المستوطنات"، مشيراً إلى أن "الجواب كان واضحاً للمعنيين وبالاتفاق مع الرئيس نبيه بري، وهو الالتزام بوقف شامل وكامل وجدي لإطلاق النار من دون العودة إلى ما قبل 2 آذار، وعدم الموافقة على أي اتفاق جزئي".

وأضاف أن "أي عدوان على الضاحية يمكن أن يؤدي إلى رد أعمق وأقوى" من حزب الله.

مقالات ذات صلة
مسؤول بحزب الله ينسف "المعادلة": لم نوافق!

محليات

مسؤول

"المعادلة":

نوافق!

قماطي

حزب الله

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تهديد أدرعي للضاحية أمس.. بصياغة جديدة (أسرار النهار)
🔵 مراسل الجديد: تفجير عنيف ثان في بلدة دبين نفذته القوات الاسرائيلية

اقرأ ايضا في محليات

حول الحي المسيحي في صور.. بيان للجيش الاسرائيلي!
13:44

حول الحي المسيحي في صور.. بيان للجيش الاسرائيلي!

قالت المتحدثة بإسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية انه "في الأسبوع الماضي نشر الجيش الإسرائيلي إنذار إخلاء لمناطق في مدينة صور، زاعمةً انه اتى في أعقاب نشاط "حزب الله" في المنطقة وخرقها لاتفاق وقف إطلاق النار، ولم يشمل إنذار الإخلاء، الحيّ المسيحي في المدينة".

13:44

حول الحي المسيحي في صور.. بيان للجيش الاسرائيلي!

قالت المتحدثة بإسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية انه "في الأسبوع الماضي نشر الجيش الإسرائيلي إنذار إخلاء لمناطق في مدينة صور، زاعمةً انه اتى في أعقاب نشاط "حزب الله" في المنطقة وخرقها لاتفاق وقف إطلاق النار، ولم يشمل إنذار الإخلاء، الحيّ المسيحي في المدينة".

يحدث الآن

اخترنا لك
حول الحي المسيحي في صور.. بيان للجيش الاسرائيلي!
13:44
مصادر دبلوماسية أميركية للجديد: التوصل إلى وقف لإطلاق النار قد يمهّد لفتح مفاوضات جدية بين لبنان وإسرائيل حول ترتيبات المرحلة التي تلي تثبيت الهدنة
13:15
مصادر دبلوماسية أميركية للجديد: الأيام المقبلة قد تحمل وقف اطلاق نار في كل لبنان من دون انسحاب القوات الاسرائيلية من الجنوب ومن دون وقف العمليات الميدانية على الارض
13:12
مصادر حزب الله للجديد: الميدان وحده يحكم مسار المفاوضات ولا تراجع عن معادلة وقف إطلاق النار الشامل في كل لبنان
13:10
كيف أُبعد شبح استهداف الضاحية؟ الجديد تكشف كواليس الـ48 ساعة الأخيرة!
12:55
مصادر بعبدا للجديد: هناك مسعى أميركي واضح للوصول الى تثبيت فعلي وشامل لوقف إطلاق النار
12:35
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026