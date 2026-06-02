مسؤول بحزب الله ينسف "المعادلة": لم نوافق!

أعلن نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي الثلاثاء أن الحزب لن يوافق على أي اتفاق جزئي لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، ولا سيما "معادلة" امتناع اسرائيل عن قصف الضاحية الجنوبية مقابل امتناعه عن استهداف شمال اسرائيل.



وقال قماطي، في تصريح لوكالة فرانس برس، إن "المقاومة والثنائي الوطني لم ولن يوافقا على معادلة الضاحية مقابل المستوطنات"، مشيراً إلى أن "الجواب كان واضحاً للمعنيين وبالاتفاق مع الرئيس نبيه بري، وهو الالتزام بوقف شامل وكامل وجدي لإطلاق النار من دون العودة إلى ما قبل 2 آذار، وعدم الموافقة على أي اتفاق جزئي".



وأضاف أن "أي عدوان على الضاحية يمكن أن يؤدي إلى رد أعمق وأقوى" من حزب الله.