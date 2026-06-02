كيف أُبعد شبح استهداف الضاحية؟ الجديد تكشف كواليس الـ48 ساعة الأخيرة!

ماذا يحصل في المشهد الامني والسياسي؟ الجديد تروي وقائع الثماني والاربعين ساعة الماضية والاتصالات بين وباكستان وواشنطن وتل ابيب والثنائي في .



بدأ المشهد الامني الجديد يتكون في اتصال بين الخارجية الاميركية والسفيرة في واشنطن ندى حماده، التي أبلغت فيه بأن تل أبيب تطرح معادلة الضاحية مقابل شمال اسرائيل.

أبلغت حماده رئاسة الجمهورية فتوجه مستشار الرئيس اندريه رحال الى عين التنية طارحا المعادلة للرئيس بري.

لم يجب هذه المعادلة قبل تواصله مع الحزب الذي اكد له ان المعادلة المقبولة هي وقف اطلاق نار شامل اي ليس فقط في الضاحية الجنوبية.

حينها اعلن بري انه يضمن الحزب في حال التوصل الى وقف اطلاق نار شامل. وأبلغ الايراني الوسيط الباكستاني بمطلبه بوقف شامل لاطلاق النار مهددا بالتدخل في الحرب.

تدخل الجانبان القطري والباكستاني وجرى التواصل مع واشنطن وإبلاغ البيت الابيض بالموقف الايراني وخطر الانزلاق بالمفاوضات، في الوقت الذي قامت فيه باتصالات مع واشنطن وعلى خط الرئاسات الثلاث، وأجرى المبعوث السعودي الامير يزيد بن فرحان اتصالا مطولا بالرئيس بري بعد انتهاء الاتصالات والتوصل الى وقف للتهديدات الاسرائيلية على .

وبناء على كل هذه الاتصالا ت، تواصل الرئيس دونالد ترامب مع نتنياهو بعد رفض والحزب معادلة الضاحية مقابل شمال اسرائيل داعيا الى ضرورة وقف طلاق النار الشامل في التزاما بالحل الاقليمي.

وعليه، كتب ترامب تغريدته الشهيرة بان الجانبين سيتوقفان عن تبادل النيران، وانه تواصل مع الحزب عبر وسطاء.

دخلت بعبدا على خط واشنطن مستفسرة السفيرة ندى حماده عن خلفية تغريدة ترامب. وطلب الاسرائيلي مهلة ايام ليتخذ موقفه من وقف النار في الجنوب مقابل تراجعه عن استهداف الضاحية.

مصادر الحزب قالت للجديد إن الامور توقفت هنا بانتظار الايام المقبلة، معتبرا ان الميدان وحده يحكم المفاوضات ولا عودة له عن معادلة وقف اطلاق النار الشامل في كل لبنان وهذا ما اكده اكثر من مسؤول في الحزب في تصريحات علنية ابرزها تصريح نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي الذي قال إن الحزب رفض معادلة الضاحية مقابل المستوطنات وان لا عودة الى ما قبل الثاني من آذار.

مصادر دبلوماسية اميركية قالت للجديد إن الايام او الساعات المقبلة قد تحمل وقف اطلاق نار في كل لبنان من دون انسحاب الاسرائيلية من الجنوب ومن دون وقف العمليات الميدانية على الارض. وتؤكد المصادر ان ذلك إن حصل، قد يفتح باب التفاوض الجدي حول ترتيبات ما بعد وقف اطلاق النار بين اسرائيل ولبنان.

وتضيف المصادر أنه بانتظار إعلان اسرائيل موقفها من معادلة وقف اطلاق النار الشامل، تصعد تل ابيب غاراتها جنوبا مدمرة احياء بكاملها.