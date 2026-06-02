بعد التحذير الإسرائيلي.. الجيش اللبناني في صور

قوة من توجهت إلى حارة في مدينة صور عقب التحذير والمزاعم حول وجود عناصر من الحزب، حيث نفذ الجيش جولة ميدانية للاطمئنان إلى الأهالي واتخذ إجراءات احترازية في المنطقة.