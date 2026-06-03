لبنان يدين الإعتداءات الصاروخيّة التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين

تعرب وزارة الخارجية والمغتربين
في الجمهوريّة اللبنانيّة عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الآثمة والمتتالية التي استهدفتْ دولة الكويت
الشقيقة، والتي كان آخرها الاعتداء الغادر الذي طال مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي
وأسفر عن وقوع إصابات عديدة في صفوف المدنيّين الأبرياء وأضرار ماديّة.
كما تعبّر وزارة الخارجية
والمغتربين أيضاً عن إدانتها الشديدة لمحاولة استهداف مواقع مدنيّة في مملكة البحرين
قبل أنْ يتمّ إسقاط الصواريخ
الموجّهة إليها وفق ما أعلنتْ عنه القيادة العامة
لقوّة دفاع البحرين.
وتؤكّد وزارة الخارجيّة والمغتربين تضامن لبنان
الكامل مع كلّ من دولة الكويت
، ومملكة البحرين، قيادةً وحكومةً وشعباً، وتأييدها لجميع الإجراءات التي تتّخذها السلطات الكويتيّة والسلطات البحرينيّة لحفظ أمن واستقرار البلدين، والتصدّي لكلّ ما يهدّد سلامة
مواطنينهما والمقيمين على أراضيهما.