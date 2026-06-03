لبنان يدين الإعتداءات الصاروخيّة التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين

صدر عن وزارة الخارجيّة والمغتربين، البيان التالي:

تعرب في الجمهوريّة اللبنانيّة عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الآثمة والمتتالية التي استهدفتْ الشقيقة، والتي كان آخرها الاعتداء الغادر الذي طال مبنى الركاب في وأسفر عن وقوع إصابات عديدة في صفوف المدنيّين الأبرياء وأضرار ماديّة.



كما تعبّر والمغتربين أيضاً عن إدانتها الشديدة لمحاولة استهداف مواقع مدنيّة في مملكة قبل أنْ يتمّ إسقاط الموجّهة إليها وفق ما أعلنتْ عنه لقوّة دفاع البحرين.



وتؤكّد وزارة الخارجيّة والمغتربين تضامن الكامل مع كلّ من دولة ، ومملكة البحرين، قيادةً وحكومةً وشعباً، وتأييدها لجميع الإجراءات التي تتّخذها السلطات الكويتيّة والسلطات البحرينيّة لحفظ أمن واستقرار البلدين، والتصدّي لكلّ ما يهدّد مواطنينهما والمقيمين على أراضيهما.