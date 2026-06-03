ليونة لبنانية وتقدّم حذر في واشنطن.. ماذا دار في المفاوضات؟

أفاد مراسل الجديد في واشنطن بأن الوفدين اللبناني والإسرائيلي بحثا خلال جولة المفاوضات اليوم مسألة تمديد وقف إطلاق النار أو تثبيته، إضافة إلى تحديد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات، كما جرى التطرق إلى ملف "المنطقة التجريبية".



وأشار إلى أن الوفد اللبناني أبدى ليونة أكبر حيال مسألة "المنطقة التجريبية"، لافتاً إلى أنه من المرتقب صدور بيان مشترك أو بيان عن وزارة الخارجية الأميركية.



وأضاف أن المباحثات تناولت أيضاً خطة عمل أمنية بين الطرفين، واصفاً أجواء اليوم بأنها "إيجابية بحذر".