لقبول وقف إطلاق النار.. الثنائي يتراجع؟ (الشرق الأوسط)

كتبت صحيفة "الشرق الأوسط":

أظهرت المواقف لطرفي « الشيعي» تسليماً ببقاء في الأراضي خلال مرحلة وقف النار المنتظرة، خلافاً لما كان من تمسُّك سابق بتزامن وقف النار والانسحاب وعودة الأهالي إلى قراهم، وإعمار ما هدمته الحرب الدائرة مع منذ عام.