وصول الموفد الرئاسي الفرنسي لودريان الى بعبدا.. التفاصيل مع مراسلة الجديد

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الرئيس عون: اقترحنا أن تشمل المنطقة التجريبية كمرحلة أولى منطقة زوطر الغربية والشرقية وقلعة شقيف
الرئيس عون: اقترحنا أن تشمل المنطقة التجريبية كمرحلة أولى منطقة زوطر الغربية والشرقية وقلعة شقيف
الرئيس عون: اتفاق اليوم يختلف عن اتفاق 27 تشرين الثاني لأنّه سيكون مستداماً ونُعوّل على دور الرئيس ترامب وإدارته
الرئيس عون: اتفاق اليوم يختلف عن اتفاق 27 تشرين الثاني لأنّه سيكون مستداماً ونُعوّل على دور الرئيس ترامب وإدارته
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