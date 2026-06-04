وصول الموفد الرئاسي الفرنسي لودريان الى بعبدا.. التفاصيل مع مراسلة الجديد

الرئيس عون: اقترحنا أن تشمل المنطقة التجريبية كمرحلة أولى منطقة زوطر الغربية والشرقية وقلعة شقيف

الرئيس عون: اقترحنا أن تشمل المنطقة التجريبية كمرحلة أولى منطقة زوطر الغربية والشرقية وقلعة شقيف

الرئيس عون: اقترحنا أن تشمل المنطقة التجريبية كمرحلة أولى منطقة زوطر الغربية والشرقية وقلعة شقيف

الرئيس عون: اتفاق اليوم يختلف عن اتفاق 27 تشرين الثاني لأنّه سيكون مستداماً ونُعوّل على دور الرئيس ترامب وإدارته