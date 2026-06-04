الجديد من داخل دبين بعد الانسحاب الإسرائيلي.. وآخر التطورات مباشرة في نشرة الأخبار

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قاسم: أن يكون الهدف الأساس نزع سلام المقاومة كمنطلق لأي اتفاق يعني إعدام قوة لبنان وتهديد وجودي بابادة شعبه المقاوم وهو إعلان لتخريب لبنان وعدم استقراره وإحداث الفتنة بين اللبنانيين
قاسم: أن يكون الهدف الأساس نزع سلام المقاومة كمنطلق لأي اتفاق يعني إعدام قوة لبنان وتهديد وجودي بابادة شعبه المقاوم وهو إعلان لتخريب لبنان وعدم استقراره وإحداث الفتنة بين اللبنانيين
قاسم: الأولى أن يتفاهم أبناء البلد في مواجهة العدوان أولًا ثم نعالج قضايانا بعد ذلك تحت سقف الدستور والطائف
قاسم: الأولى أن يتفاهم أبناء البلد في مواجهة العدوان أولًا ثم نعالج قضايانا بعد ذلك تحت سقف الدستور والطائف
نعيم قاسم: لم نُعط التزامًا لأحد بعدم المقاومة والرد على العدوان
نعيم قاسم: لم نُعط التزامًا لأحد بعدم المقاومة والرد على العدوان
قاسم: معنيون فقط بوقف العدوان الشامل ولا تجزئة بين الجنوب ولبنان وما دام الاحتلال موجوداً فالمقاومة مستمرة
قاسم: معنيون فقط بوقف العدوان الشامل ولا تجزئة بين الجنوب ولبنان وما دام الاحتلال موجوداً فالمقاومة مستمرة
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