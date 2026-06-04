لا ملاذ إلا الدولة ومؤسساتها.. الحجار: نأمل أن يدوم وقف النار

وأشار الوزير ، خلال استقباله رئيس بلدية وأعضاء ، إلى أن "بلدة الخيام دفعت ثمنا كبيرا خلال هذه الحرب، شأنها شأن العديد من القرى والبلدات الجنوبية"، لافتا إلى أن "اللبنانيين يمتلكون القدرة على تجاوز التحديات مهما بلغت صعوبتها، وأن إرادة الحياة لديهم تبقى أقوى من الأزمات".وأكد أن "لا ملاذ للبنانيين إلا الدولة ومؤسساتها، من خلال بسط سلطتها وسيادتها على كامل الأراضي واحتضان جميع أبنائها تحت سقف الدولة والقانون".كما استمع الوزير الحجار الى حاجاتهم، لا سيما في ما يتعلق بمستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل، ومطالب الاهالي في مراكز الايواء وخارجها، وامكانية دعم البلديات في المرحلة المقبلة.