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محليات

لا ملاذ إلا الدولة ومؤسساتها.. الحجار: نأمل أن يدوم وقف النار

2026-06-04 | 07:54
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لا ملاذ إلا الدولة ومؤسساتها.. الحجار: نأمل أن يدوم وقف النار
لا ملاذ إلا الدولة ومؤسساتها.. الحجار: نأمل أن يدوم وقف النار

تمنى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن "يخرج لبنان قريبا من أزمته، وأن يدوم وقف إطلاق النار ليشكّل مدخلا إلى مرحلة من الاستقرار تسمح بعودة الأهالي النازحين إلى قراهم وبلداتهم".

وأشار الوزير الحجار، خلال استقباله رئيس بلدية الخيام عباس علي وأعضاء المجلس البلدي، إلى أن "بلدة الخيام دفعت ثمنا كبيرا خلال هذه الحرب، شأنها شأن العديد من القرى والبلدات الجنوبية"، لافتا إلى أن "اللبنانيين يمتلكون القدرة على تجاوز التحديات مهما بلغت صعوبتها، وأن إرادة الحياة لديهم تبقى أقوى من الأزمات".

وأكد أن "لا ملاذ للبنانيين إلا الدولة ومؤسساتها، من خلال بسط سلطتها وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية واحتضان جميع أبنائها تحت سقف الدولة والقانون".

كما استمع الوزير الحجار الى حاجاتهم، لا سيما في ما يتعلق بمستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل، ومطالب الاهالي النازحين في مراكز الايواء وخارجها، وامكانية دعم البلديات في المرحلة المقبلة.
 
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محليات

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الخيام

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