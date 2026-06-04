قاسم: معنيون فقط بوقف العدوان الشامل ولا تجزئة بين الجنوب ولبنان وما دام الاحتلال موجوداً فالمقاومة مستمرة

الجيش الإسرائيلي: تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق في شمال البلاد والتفاصيل قيد الفحص

الجيش الإسرائيلي: تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق في شمال البلاد والتفاصيل قيد الفحص