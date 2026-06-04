رفح قيمة المنح المدرسية.. فكم باتت تبلغ؟

قرر مجلس الوزراء زيادة قيمة المنح التعليمية من 4 مليون ليرة الى 20 مليوناً في المدارس الرسمية وبسقف 60 مليونا، وفي المدارس الخاصة قرر زيادتها من 12 مليون ليرة الى 50 مليوناً وبسقف 150 مليون ليرة لبنانية.