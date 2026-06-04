مراسل الجديد: إستهداف سيارة على طريق زفتا في النبطية

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الوكالة الوطنيّة: إصابات في الغارة التي استهدفت سيّارة على طريق زفتا - كفروة
الوكالة الوطنيّة: إصابات في الغارة التي استهدفت سيّارة على طريق زفتا - كفروة
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2026-06-03 | 23:02
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