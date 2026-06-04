3 جرحى إثر إشكال مسلّح في عائشة بكار

افاد مراسل "الجديد" عن "وقوع إشكال مسلّح في منطقة في بين شبّان تابعين للمختار طارق و"الجماعة الإسلامية" أسفر عن سقوط 3 جرحى أحدهم بحالة حرجة"،