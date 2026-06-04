الجيش اللبناني يوقف عددًا من المتورطين في إشكال تَخلله إطلاق نار وإصابة ٣ أشخاص أحدهم بحالة خطرة في منطقة عائشة بكار – بيروت

أفادت صحيفة المدن، بأنه "خلال اجتماع واشنطن، حصل تعنت إسرائيلي، دفع برئيس الوفد اللبناني سيمون كرم إلى الانسحاب من الجلسة على اعتبار أن إسرائيل لم تقدم أي تنازل، ولم تلتزم بوقف النار بشكل كامل، كما أنها رفضت تحديد جدول للانسحاب من جنوب لبنان. تمسك كرم خلال الاجتماع بضرورة الالتزام بوقف كامل وشامل لإطلاق النار، وبجدولة الانسحاب، أما طرحه حول المناطق النموذجية فكان يتضمن توفير ظروف عودة أهل القرى والبلدات إليها، والتشديد على ضرورة إعادة الإعمار وعودة السكان. وهو ما رفضه الإسرائيليون. عندها انتفض كرم وهم بالمغادرة، إلا أن اتصالات كثيرة حصلت وقادها وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو".