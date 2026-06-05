بعد الحديث عن إشكال ومنصات صواريخ.. بيان لرئيس بلدية البيسارية

وأوضح أن الإشكال كان فرديًا ومحصورًا بين أشخاص من عائلتين بينهما خلافات سابقة، وسرعان ما تطور قبل أن تتم معالجته واحتواؤه، مؤكدًا أنه لا يمت بأي صلة إلى الأحزاب أو الخلفيات السياسية، ولا علاقة لحركة أمل أو به، لا من قريب ولا من بعيد. واضاف ان أبناء البيسارية، كما أبناء الجنوب عمومًا، سيبقون موحدين ومتضامنين في مواجهة مختلف أشكال العدوان.