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محليات

الرئيس سلام: اقول لأهلنا النازحين ان عودتكم الكريمة والآمنة إلى أرضكم هي في صلب مسؤوليتنا وأولويّاتنا

2026-06-05 | 08:42
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الرئيس سلام: اقول لأهلنا النازحين ان عودتكم الكريمة والآمنة إلى أرضكم هي في صلب مسؤوليتنا وأولويّاتنا
الرئيس سلام: اقول لأهلنا النازحين ان عودتكم الكريمة والآمنة إلى أرضكم هي في صلب مسؤوليتنا وأولويّاتنا
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الرئيس سلام: اقول لأهلنا النازحين ان عودتكم الكريمة والآمنة إلى أرضكم هي في صلب مسؤوليتنا وأولويّاتنا

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Aljadeed
سلام: بمساعدة أشقائنا العرب وبتفهّم أميركي نجحنا في الوصول إلى اتفاق وقف اطلاق النارغير أن اللبنانيين فوجئوا أمس بأن يكون الحرس الثوري أول الرافضين وهذا تأكيد جديد أن هذه الحرب ليست من أجلنا
الرئيس سلام: اخترنا طريق التفاوض لأنه الخيار الأقل كلفة على لبنان وأهله

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