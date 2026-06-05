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عون لـ CNN: أقول لنعيم قاسم إن الشعب اللبناني ليس شعبك
عون لـ CNN: أقول لنعيم قاسم إن الشعب اللبناني ليس شعبك
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عون: على حزب الله أن يفهم أنه لا يوجد طريق آخر سوى الجلوس والتحاور
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2026-06-05 | 08:44
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سلام: بمساعدة أشقائنا العرب وبتفهّم أميركي نجحنا في الوصول إلى اتفاق وقف اطلاق النارغير أن اللبنانيين فوجئوا أمس بأن يكون الحرس الثوري أول الرافضين وهذا تأكيد جديد أن هذه الحرب ليست من أجلنا
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سلام: رفض وقف إطلاق النار يعني ببساطة ووضوح أنّ الحرب مستمرّة وأنّ الأزمة الإنسانية مستمرّة تالياً
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