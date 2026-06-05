سلام: بمساعدة أشقائنا العرب وبتفهّم أميركي نجحنا في الوصول إلى اتفاق وقف اطلاق النارغير أن اللبنانيين فوجئوا أمس بأن يكون الحرس الثوري أول الرافضين وهذا تأكيد جديد أن هذه الحرب ليست من أجلنا