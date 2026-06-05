في حديث مع الـCNN.. الرئيس عون يطلق عدة مواقف هذه أبرزها

أطلق رئيس الجمهورية جوزاف عون سلسلة مواقف في مقابلة مع شبكة CNN، تناولت ملف الحرب الدائرة بين وحزب ، والعلاقة مع ، وإمكان التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

وأكد عون أن لحزب نعيم لا يمثل الشعب اللبناني، مشيراً إلى أن اللبنانيين "سئموا" من الحرب بين والحزب.



وفي ما يتعلق بالمفاوضات مع إسرائيل، قال عون: "خضنا مفاوضات شاقة مع إسرائيل حتى نجحنا في تحقيق اختراق كبير"، معتبراً أن الاتفاق الأخير قد يمهد الطريق أمام سلام عادل ودائم. كما شدد على أن "على أن يفهم أن لا سبيل سوى الجلوس إلى طاولة التفاوض، وأن الحل لا يكون إلا عبر الدبلوماسية والمفاوضات".



وخاطب عون قائلاً: "أنتم لا تحاولون مساعدتنا، والشعب اللبناني وحده يدفع الثمن من أجل مصالحكم الخاصة"، متهماً طهران باستخدام ورقة مساومة في محادثاتها مع ، ورأى أن هذا الأمر "غير مقبول".



وعن احتمال عقد لقاء مع رئيس الوزراء بنيامين ، قال عون إن ذلك "لن يحصل قبل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب".