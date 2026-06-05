في حديث مع الـCNN.. الرئيس عون يطلق عدة مواقف هذه أبرزها

وأكد عون أن الأمين العام
لحزب الله
نعيم قاسم
لا يمثل الشعب اللبناني، مشيراً إلى أن اللبنانيين "سئموا" من الحرب بين إسرائيل
والحزب.
وفي ما يتعلق بالمفاوضات مع إسرائيل، قال عون: "خضنا مفاوضات شاقة مع إسرائيل حتى نجحنا في تحقيق اختراق كبير"، معتبراً أن الاتفاق الأخير قد يمهد الطريق أمام سلام عادل ودائم. كما شدد على أن "على حزب الله
أن يفهم أن لا سبيل سوى الجلوس إلى طاولة التفاوض، وأن الحل لا يكون إلا عبر الدبلوماسية والمفاوضات".
وخاطب عون إيران
قائلاً: "أنتم لا تحاولون مساعدتنا، والشعب اللبناني وحده يدفع الثمن من أجل مصالحكم الخاصة"، متهماً طهران باستخدام لبنان
ورقة مساومة في محادثاتها مع الولايات المتحدة
، ورأى أن هذا الأمر "غير مقبول".
وعن احتمال عقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
، قال عون إن ذلك "لن يحصل قبل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب".