قائد الجيش الى إسلام اباد.. ومصادر حزب الله تردّ على عون!

تتداخل المسارات السياسية والميدانية من دون أي مؤشرات إلى دخول ترتيبات حيز التنفيذ وفي هذا السياق، نفت مصادر مطلعة أن يكون انسحاب الجيش من دبين أمس مرتبطا بما يتداول عن منطقة تجريبية، مؤكدة أن أي اتفاق لم يدخل بعد مرحلة التنفيذ.

في المقابل، رفع رئيس الوزراء بنيامين ن تنياهو سقف خطابه، متحدثا عن حصن يشكل تهديدا لمستوطنة المطلة، واصفا إياه بأنه طوابق فوق طوابق لم نر شيئا مثله في أو غزة أو أي مكان، وأضاف: نحن نسيطر عليه وسندمره.

سياسيا، أكدت مصادر للجديد عدم وجود أي وفد لحزب في قطر، فيما أثار حديث رئيس الجمهورية لشبكة CNN سلسلة إشكاليات وردود فعل داخل الحزب وفي هذا الإطار، ردت مصادر على كلام الرئيس عون بأن الشيخ قاسم لا يمثل اللبنانيين بالقول إن فئة كبيرة من اللبنانيين من كل الطوائف مع خيار المقاومة كما ان الشيخ قاسم يمثل كتلة نيابية وازنة داخل المجلس وصلت باكبر عدد من الاصوات كما ان تضحيات الجنوبيين والاصوات المصطفة خلفه تثبت ان الشيخ قاسم يمثل نبض هذه الناس.

وذكرت مصادر الحزب ان الرئيس عون وبعد اربع جولات من التفاوض لم يستطع تأمين وقف اطلاق النار وفي بيان ختام المفاوضات تبنى انسحاب حزب الله من الجنوب من دون ذكر انسحاب اسرائيل وفي موازاة ذلك كشفت مصادر سياسية أن تواصل مع السفيرة ندى معوض، مؤكدا لها أنه يضمن التزام حزب الله” في حال التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار.

وفي معلومات الجديد عاد المعاون السياسي للرئيس النائب خليل من قطر مختتما زيارته فيما نفت مصادر حزب الله وجود اي وفد من حزب الله في الدوحة.

ميدانيا، تستمر العمليات العسكرية ، فيما تتجه الإنذارات نحو قرى في قضاء صيدا وسط معلومات عن استمرار التوسع في بنك الأهداف والعمليات. وحتى الآن، لا تزال معادلة الضاحية الجنوبية مقابل المستوطنات قائمة، بانتظار أي موقف أو تطور ميداني جديد من جانب “حزب الله”.

دبلوماسيا، نقلت مصادر للجديد أن أي صاروخ أو مسيرة تنطلق من لبنان وتؤدي إلى سقوط قتلى في المستوطنات ستكون نتيجتها استهداف الضاحية الجنوبية. وشبهت المصادر هذه الرسائل بتلك التي نقلت سابقا ومفادها أن إطلاق الصواريخ من لبنان مجددا من شأنه أن يفتح الباب أمام حرب وقاسية.

وفي معلومات الجديد ايضا ان قائد الجيش رودولف هيكل سيلبي دعوة نظيره الباكستاني في زيارة سيقوم بها الى اسلام اباد في حين قراءت مصادر ديبلوماسية هذه الدعوة و الزيارة على انها ذات دلالات سياسية تترجم على المدى القريب والبعيد