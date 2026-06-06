مؤشرات من زيارة قائد الجيش لباكستان.. إسلام آباد وسيط جديد؟ (المدن)

جاء في جريدة "المدن":



الترابط يقع حكماً من خلال مواقف المسؤولين الإيرانيين، وتمسكهم بالمطالبة بوقف إطلاق النار في كشرط أساسي من شروط تفاهمهم مع . وما يعزز هذا الترابط موقف الحزب أيضاً الذي يعوّل جداً على مسار باكستان والمفاوضات الأميركية. أما المؤشر الأهم في هذا السياق، فهو زيارة رودولف هيكل لإسلام آباد تلبية لدعوة من رئيس الأركان الباكستاني عاصم منير. بحسب المعلومات، فإن الحديث عن الزيارة جرى قبل فترة، لكن توقيت الدعوة له أهميته، خصوصاً بعد الاجتماع العسكري اللبناني الذي لم يحقق أي تقدم.

زيارة هيكل لباكستان لها معانٍ كثيرة، لكن أبرزها ربط ملف بملف المفاوضات التي تقودها إسلام أباد، وعاصم منير هو الشخصية الأقوى في باكستان، صاحب العلاقة المباشرة مع ، ويحظى بثقة لدى الإيرانيين. يفترض أن يستمع هيكل من الباكستانيين إلى مسار المفاوضات الأميركية ومدى انعكاسها على لبنان، كما أنه سيعرض على المسؤولين هناك كل الوقائع على ، ومدى قدرة الجيش على تلبية المطالب والشروط والضغوط الأميركية التي يمكنها أن تؤدي إلى تفجير الوضع.

جزء من النقاشات سيكون متعلقاً بكيف يمكن للجيش اللبناني أن يتحرك في سبيل بسط سلطته على كامل الأراضي من دون الدخول في صدام مع ، وأن أي خطوة من هذا النوع ستكون بحاجة إلى مظلة إقليمية ودولية ولا يمكن تحقيقها من دون صيغة تفاهم مع ومع حزب ، ويمكن لباكستان أن تلعب دوراً بشأن وضع خطوط عريضة حوله بين والإيرانيين.