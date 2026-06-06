مؤشرات من زيارة قائد الجيش لباكستان.. إسلام آباد وسيط جديد؟ (المدن)

زيارة هيكل لباكستان لها معانٍ كثيرة، لكن أبرزها ربط ملف لبنان
بملف المفاوضات التي تقودها إسلام أباد، وعاصم منير هو الشخصية الأقوى في باكستان، صاحب العلاقة المباشرة مع دونالد ترامب
، ويحظى بثقة لدى الإيرانيين. يفترض أن يستمع هيكل من الباكستانيين إلى مسار المفاوضات الأميركية الإيرانية
ومدى انعكاسها على لبنان، كما أنه سيعرض على المسؤولين هناك كل الوقائع على الأرض
، ومدى قدرة الجيش على تلبية المطالب والشروط والضغوط الأميركية التي يمكنها أن تؤدي إلى تفجير الوضع.
جزء من النقاشات سيكون متعلقاً بكيف يمكن للجيش اللبناني أن يتحرك في سبيل بسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية
من دون الدخول في صدام مع حزب الله
، وأن أي خطوة من هذا النوع ستكون بحاجة إلى مظلة إقليمية ودولية ولا يمكن تحقيقها من دون صيغة تفاهم مع إيران
ومع حزب الله
، ويمكن لباكستان أن تلعب دوراً بشأن وضع خطوط عريضة حوله بين الأميركيين
والإيرانيين.