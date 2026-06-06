لبنان فاز بالمركز الثاني عالميا في مسابقة "هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات"

حل الفريق اللبناني المشارك في "مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات" في شنجن الصينية، في المركز الثاني عالميا عن فئة الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي بعد سلسلة تصفيات المسابقة التي شملت 131 فريقا من 100 دولة و220 ألف مشارك و2000 جامعة ومؤسسة تعليمية.

وافاد بيان، ان "رحلة الفريق اللبناني بدأت على الصعيد الوطني، حيث تشكل من يوري يعقوب (جامعة الروح – الكسليك USEK)، مريم زعيتر ومنير رزق (الجامعة للعلوم والتكنولوجيا AUST)، بإشراف الدكتورة ماري ريتا حجيج (جامعة الروح القدس – الكسليك USEK). ثم تقدّم الفريق عبر مراحل التصفيات الإقليمية ليتأهل بجدارة إلى النهائيات العالمية.



وجاء هذا الفوز العالمي الكبير للفريق اللبناني، الذي شارك بالمنافسات الأولية في بظل الحرب والدمار، ليُجسّد طموح وتصميم المهارات وتوقها للتميّز والانجاز في شتى مجالات التكنولوجيا. وبهذا فرض الطلاب اللبنانيون حضورهم عالميا، ورفعوا اسم لبنان مرة أخرى عاليا في ميادين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وشبكات الاتصالات. كما حققوا إنجازا يؤكد قدرة التميّز ومنافسة أفضل الكفاءات التكنولوجية على مستوى ، وهو ما عكس المستوى الرفيع للتعليم والمهارات اللبنانية. وأتى هذا الفوز الكبير، بعد فوز الفريق اللبناني بالجائزة الكبرى والمركز الأول في التصفيات الإقليمية على مستوى ضمن فئتي الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، والتي عُقدت في الاول 2025.



وتُعدّ مسابقة "مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات" من أبرز المسابقات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي تهدف إلى تنمية المهارات التقنية والابتكارية لدى الطلاب وتعزيز التبادل المعرفي بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية حول العالم. وتنافس الطلاب من حول العالم في هذه المسابقة بدورتها العاشرة، ضمن ثلاثة مجالات هي الشبكات والحوسبة السحابية والابتكار".