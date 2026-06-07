اتفاق واشنطن: عقبات وصعوبات.. ولبنان متمسك بالتفاوض! (الديار)

قال مصدر لبناني مطلع لصحيفة ، حول مرحلة ما بعد اتفاق وقف النار الذي اعلن بعد جولة المفاوضات في ، ان "هذا الاتفاق وضع اطارا لكي يترجم على الارض لكن هذا الاتفاق واجه ويواجه عقبات عديدة وواضحة، تتمثل باستمرار وارتفاع وتيرة الاعتداءات الاسرائيلية التي امتدت امس الى وكذلك نتيجة رفض حزب الله".



