بعد اتفاق واشنطن.. بري يعمل على خارطة حل! (الديار)

قال مصدر بارز في الشيعي لصحيفة ، ان "ما يشهده الجنوب منذ بدء مفاوضات يؤشر بوضوح، ان المسار الديبلوماسي اللبناني المعتمد في اطار المفاوضات المباشرة عاجز عن ايقاف العدوان الاسرائيلي بل ان الوضع يسير من سيئ الى اسوأ، بدليل ارتفاع وتوسع التصعيد ليطاول امس بشكل سافر ومكشوف بعد الاتفاق الاخير".

واضاف: "يبقى الرهان على اتفاق كبير يبدأ باتفاق نار كامل وواضح ومضمون، مرتبط بانسحاب الاسرائيلية من الاراضي المحتلة".



وقال المصدر "ان مسار مفاوضات اباد هو النافذة التي يمكن ان تؤدي الى خلاص من التوحش الاسرائيلي المتمادي" كاشفا عن ان "الاوراق المتبادلة بين طهران وواشنطن لا تتضمن فقط وقف النار في لبنان، بل اخذت مؤخرا تتناول الانسحاب الاسرائيلي والوضع جنوبي الليطاني".



واوضح المصدر ان "موقف الاخير لا يكتفي بتوصيف اتفاق بأنه «هجين ومفخخ وجائر» بل تضمن عنوانين اساسيين لخارطة طريق هما: وقف اطلاق نار كامل برا وجوا وبحرا وانسحاب من جنوبي الليطاني، بموازاة الانسحاب الاسرائيلي من المناطق التي احتلها".



وعلمت من مصادر مطلعة ان "الرئيس بري يعمل على خارطة الحل هذه، عبر جهود واتصالات لم تتوقف بعد اتفاق واشنطن وانه يسعى الى ترجمة هذه الخارطة عبر التواصل مع وقطر ومصر من جهة، ومن خلال محور الجهود التي تقوم بها باكستان، في اطار وساطتها بين واشنطن وطهران".