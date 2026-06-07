اسرائيل لا تريد الجيش اللبناني في الجنوب! (الشرق الأوسط)

قال مصدر عسكري لبناني لصحيفة ، أن "اغتيال ضابطين وجندي يشكّل استهدافاً مباشراً للجيش اللبناني، مشيراً إلى أن تواصل تنفيذ اعتداءات تطول بشكل متعمد ومباشر، إلى جانب استهداف قوات اليونيفيل في الجنوب".

وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الاعتداءات "تمثل دليلاً واضحاً على أن وجود والقوات الدولية لا ينسجم مع الأهداف التي لا تريد للجيش اللبناني أن يكون مؤهلاً لتسلّم المواقع التي تحتلها بعد انسحابها المحتمل من الجنوب، كما لا ترغب في وجود أي طرف على توثيق الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها في ".



وأضاف المصدر العسكري أن "ما تتعرض له المؤسسات الرسمية، سواء الجيش أو ، لا يختلف عما يواجهه أبناء الجنوب من استهدافات وجرائم متكررة"، معتبراً أن "هذه الجريمة تعدّ رداً على نجاح الجيش في الانتشار السريع في بلدة دبّين إثر خروج الإسرائيلية منها".