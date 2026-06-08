معلومات الجديد: رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد رفض مشاركة ممثلي وزيرة التربية في الإجتماع المخصص لبحث الإمتحانات الرسمية معتبرًا أن مستوى التمثيل لا يوازي أهمية الملفات المطروحة

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات إنذار في كريات شمونة وبلدات بالجليل بعد رصد إطلاق صواريخ من لبنان

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات إنذار في كريات شمونة وبلدات بالجليل بعد رصد إطلاق صواريخ من لبنان