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السفير الأميركي يلتقي الرئيس بري.. التفاصيل مع مراسلة الجديد

2026-06-08 | 06:27
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السفير الأميركي يلتقي الرئيس بري.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
السفير الأميركي يلتقي الرئيس بري.. التفاصيل مع مراسلة الجديد


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Aljadeed
السفير ميشال عيسى بعد لقائه الرئيس بري: إذا أوقف حزب الله هجومه على إسرائيل فهي لن تستهدف الضاحبة
الرئيس بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة السفير الاميركي ميشال عيسى

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