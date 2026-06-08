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2026-06-08 | 07:17
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أكسيوس عن مسؤول أميركي: مكالمة ترامب ونتنياهو كانت مهذبة لكن نتنياهو قاوم طلب ترمب بعدم الرد على إيران
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