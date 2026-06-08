📢📢 المونديال قرب.. والربح مع الجديد مكمل..🏆 (شاهد الفيديو)

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في الجزء الثاني من الحديث الذي كانت أجرته معه كبيرة مراسلي محطة CNN الأميركية كريستيان امانبور في قصر بعبدا يوم الجمعة الفائت، استعداده للاستمرار في المفاوضات مع إسرائيل برعاية أميركية، لانه لا يملك خيارا آخر، "واحاول الاستفادة من الرغبة الشخصية للرئيس ترامب لانهاء هذا الصراع. ونعوّل عليه وعلى فريقه لاحداث خرق، وقد فعلنا ذلك خلال اليومين الماضيين وكانت مفاوضات شاقة تمكنا من خلالها من تحقيق خرق كبير وهو وقف اطلاق النار في مقابل انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني".