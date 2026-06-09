جراء الغارات.. ما هي الأضرار التي لحقت بالكهرباء جنوباً؟

- خروج محطة السلطانية 66 ك.ف من الخدمة بسبب تعرضها لقصف مباشر بتاريخ 19-03-2026، وقد قامت المؤسسة بتجهيز المعدات المطلوبة لاعمال الصيانة بانتظار توافر الظروف المناسبة للمباشرة بالتصليحات.- تعطل خطي النقل الرئيسيين 66 ك.ف اللذين يغذيان محطتي وادي جيلو والسلطانية في الاول من نيسان 2026 المنصرم بسبب الاعتداءات الاسرائيلية، حيث اصيبا باضرار جسيمة ادت الى تدمير برج توتر عالي وتقطع نواقل بمناطق مختلفة، وقد باشرت المؤسسة فورا بتركيب برج جديد غير ان الفرق الفنية لم تستطع استكمال الاشغال بسبب حصول غارات عدة بالقرب من مواقع الاشغال حيث نجى العمال بإعجوبه من الاصابة مما اضطرهم الى اخلاء مواقع العمل تاركين خلفهم معدات الصيانة معلقة على ابراج التوتر العالي لحين توفر الظروف الامنية المطلوبة لاستكمال الاشغال.- خروج محطة التحويل الرئيسية 220 ك.ف في صور عن الخدمة بتاريخ 16-04-2026، على اثر انقطاع نواقل خط زهراني-صور 220 ك.ف، وقد نجحت المؤسسة بإصلاح الخط بتاريخ 18-04-2026 واعادة التغذية الكهربائية لمحطة صور، أي تغذية مدينة صور وضواحيها، خلال وقف اطلاق النارالذي لم يستمر طويلا.- خروج محطة التحويل الرئيسية 66 ك.ف في مرجعيون عن الخدمة بتاريخ 28-05-2026 على اثر تعطل خط النقل عبد العال-مرجعيون 66 ك.ف. بسبب الاعتداءات الاسرائيلية بالقرب من المحطة حيث دمر برج توتر عالي. ان خط النقل هذا هو الخط الوحيد الذي بقي بالخدمة يغذي محطة مرجعيون الرئيسية بعد خروج الخط الرديف السلطانية- الطيبة- مرجعيون 66 ك.ف خلال شهر آذار 2026 بسبب الاعتداءات الاسرائيلية حيث لحقت به اضرار جسيمة لم نستطع تحديدها لغاية تاريخه بسبب وقوع الخط في المناطق التي ما تزال تحت الاحتلال، وعليه باتت محطة التحويل الرئيسية في مرجعيون معزولة كليا من مصدري محطة صور ومعمل عبد العال، علما ان محطة مرجعيون تغذي مناطق من قضاء مرجعيون، شبعا، العرقوب وحاصبيا وهي جميعا خارج التغذية الكهربائية حاليا.أضاف البيان:"كما ان هذا الخط نفسه عاد وتعرض لاضرار جسيمة اخرى يوم أول من أمس بتاريخ 7/6/2026 على اثر القصف الاسرائيلي على بلدتي يحمر وقليا في البقاع . وتقوم المؤسسة منذ الانسحاب الاسرائيلي من بلدتي بلاط ودبيين بالاتصالات الحثيثة مع بالتوازي مع الصليب الاحمر الدولي ليقوم بدوره بالمؤازرة واخذ الموافقات المطلوبة لتأمين مواقع العمل للمباشرة بالتصليحات على مسار الخط من مرجعيون وصولا الى معمل عبد العال.وعليه أمام هذا الواقع الأليم فإنّ المؤسسة تودّ إعلام المواطنين الأعزّاء، أنّها تقوم بأقصى طاقتها لإصلاح الأعطال في مناطق الاعتداءات في الجنوب من موازنتها الخاصة ووارداتها الذاتية حصراً، وستباشر باستكمال التصليحات حين توافر الظروف المؤاتية وأخذ الموافقات المطلوبة من الجهات المعنيّة لتأمين مواقع العمل حفاظاً على أرواح عمّالها ومستخدميها.إنّ مؤسسة كهرباء ستفيد أهالي الجنوب بأي جديد بهذا الشأن فور توافر معطيات ".