حزب الله: ندعو السلطة إلى اغتنام الفرصة المتاحة وتصحيح علاقتها الرسمية مع ايران والاستفادة من هذا الدعم الإيراني لتحقيق أهدافنا الوطنية

قال رئيس الجمهورية جوزاف عون امام وفد من النواب في البرلمان الفرنسي والاوروبي ان: "لبنان يتطلع دائما الى دعم فعلي من الاتحاد الأوروبي على مختلف الأصعدة، لاسيما منها دعم الجيش والمؤسسات الأمنية والوضع الاقتصادي خصوصا ان ما يفترض ان يقدمه الاتحاد يجب ان يوازي ما يشكله لبنان بالنسبة الى الدول الأوروبية وما قام به ولا يزال من مساهمات في وقف هجرة النازحين السوريين الى هذه الدول منذ بداية الاحداث في سوريا العام 2011".



وأضاف: "المساهمة الجماعية باشراف الاتحاد الأوروبي ستكون اكثر فعالية خصوصاً اذا ما توزعت اهتمامات الدول على المجالات المختلفة التي يحتاج اليها لبنان"



وأشار الرئيس عون الى أن: "انسحاب إسرائيل يمكّن لبنان من بسط سلطته وانهاء المظاهر المسلحة وسحب أي مبرر لبقاء سلاح غير سلاح السلطة الشرعية وقواها المسلحة"



وختم: " من المهم اعتماد مقاربة سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية لمسألة سحب سلاح "حزب الله" بهدف المحافظة على الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي في البلاد."