الضاحية مجدداً؟ (شاهد الفيديو)

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن التحقيق الأولي في عملية التسلل الأخيرة أظهر أن "المنفّذ تسلل من لبنان من دون أن يتم رصده، وسط غموض بشأن مدة بقائه أو كيفية اجتيازه الحدود رغم وجود السياج الذكي وأجهزة المراقبة والحساسات المنتشرة على الحدود مع لبنان".
أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أن "لا تواصل حالياً بينه وبين "حزب الله" وأن التواصل يتم من خلال بعض القنوات"، ونقل عنه زواره لجريدة "القدس العربي" أنه "يتابع مواقف أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم الذي يصف المفاوضات ب "العبثية والمخزية"، ويسأل "ليقل لي الشيخ نعيم ماذا يريد؟ يريد أن يحارب؟ فليذهب ويحارب وقد رأينا النتائج".