الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

الضاحية مجدداً؟ (شاهد الفيديو)

2026-06-09 | 08:44
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الضاحية مجدداً؟ (شاهد الفيديو)

الضاحية مجدداً؟ (شاهد الفيديو)

مقالات ذات صلة
الضاحية مجدداً؟ (شاهد الفيديو)

محليات

الضاحية

مجدداً؟

(شاهد

الفيديو)

العودة الى الأعلى
Aljadeed
حزب الله: استهدفنا موقعًا مستحدثًا تابعًا لجيش العدوّ في بلدة مارون الراس
الرئيس عون: سحب سلاح حزب الله يحتاج إلى مقاربة شاملة

اقرأ ايضا في محليات

إعلام إسرائيلي يكشف.. هكذا تمت عملية التسلل الأخيرة من لبنان
14:10

إعلام إسرائيلي يكشف.. هكذا تمت عملية التسلل الأخيرة من لبنان

كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن التحقيق الأولي في عملية التسلل الأخيرة أظهر أن "المنفّذ تسلل من لبنان من دون أن يتم رصده، وسط غموض بشأن مدة بقائه أو كيفية اجتيازه الحدود رغم وجود السياج الذكي وأجهزة المراقبة والحساسات المنتشرة على الحدود مع لبنان".

14:10

إعلام إسرائيلي يكشف.. هكذا تمت عملية التسلل الأخيرة من لبنان

كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن التحقيق الأولي في عملية التسلل الأخيرة أظهر أن "المنفّذ تسلل من لبنان من دون أن يتم رصده، وسط غموض بشأن مدة بقائه أو كيفية اجتيازه الحدود رغم وجود السياج الذكي وأجهزة المراقبة والحساسات المنتشرة على الحدود مع لبنان".

عون: لا تواصل مع حزب الله.. والمناطق التجريبية هي الرهان (القدس العربي)
13:43

عون: لا تواصل مع حزب الله.. والمناطق التجريبية هي الرهان (القدس العربي)

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أن "لا تواصل حالياً بينه وبين "حزب الله" وأن التواصل يتم من خلال بعض القنوات"، ونقل عنه زواره لجريدة "القدس العربي" أنه "يتابع مواقف أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم الذي يصف المفاوضات ب "العبثية والمخزية"، ويسأل "ليقل لي الشيخ نعيم ماذا يريد؟ يريد أن يحارب؟ فليذهب ويحارب وقد رأينا النتائج".

13:43

عون: لا تواصل مع حزب الله.. والمناطق التجريبية هي الرهان (القدس العربي)

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أن "لا تواصل حالياً بينه وبين "حزب الله" وأن التواصل يتم من خلال بعض القنوات"، ونقل عنه زواره لجريدة "القدس العربي" أنه "يتابع مواقف أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم الذي يصف المفاوضات ب "العبثية والمخزية"، ويسأل "ليقل لي الشيخ نعيم ماذا يريد؟ يريد أن يحارب؟ فليذهب ويحارب وقد رأينا النتائج".

يحدث الآن

اخترنا لك
إعلام إسرائيلي يكشف.. هكذا تمت عملية التسلل الأخيرة من لبنان
14:10
عون: لا تواصل مع حزب الله.. والمناطق التجريبية هي الرهان (القدس العربي)
13:43
معلومات الجديد: الحزب انتدب شخصية واكبت مفاوضات باكستان إلى جانب الوفد الإيراني للمشاركة في متابعة هذا المسار
13:23
معلومات الجديد: الحزب يرغب في اعتماد آلية تنسيق مشابهة لتلك التي اعتمدت خلال مسار باكستان والقائمة على العودة إلى الحرس الثوري الإيراني في القرارات الاستراتيجية المرتبطة بالملف اللبناني
13:22
معلومات الجديد: حزب الله أبدى استعدادا للتعاون من أجل التوصل إلى اتفاق لكنه شدد على أن أي قرار نهائي يحتاج إلى التشاور مع الحرس الثوري الإيراني إضافة الى ترتيبات تتعلق بما يعرف بالمناطق التجريبية
13:22
معلومات الجديد: لقاء مطول بين حركة أمل وحزب الله عقد مساء الاثنين خصص لبحث تفاصيل المقترح الأميركي والشروط المنقولة عبر واشنطن
13:22
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026